"Nie będzie znaczącego wzrostu" cen prądu w 2020 roku - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak wyjaśniał: "Tak, jak w tym roku obniżaliśmy akcyzę, przyjmowaliśmy inne rozwiązania, aby ceny prądu nie wzrosły, podobnie będzie w roku 2020".

Pytany z kolei o podatek cyfrowy, którego wprowadzenie zapowiadał w marcu premier Mateusz Morawiecki, Dworczyk odparł: "Prace, które toczyły się czy toczą się, czy będą się toczyć, jeśli chodzi o ten podatek, na forum polskiego rządu, będą się wpisywały w ewentualne rozwiązania unijne. Unia ma przyjąć pewne rozwiązania dla wszystkich krajów członkowskich - i w tym momencie Polska również by taki podatek wprowadziła".

Dopytywany natomiast przez Roberta Mazurka o słowa byłego wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka, który na antenie RMF FM zdradził na początku września, że "wycofaliśmy się z tego (podatku cyfrowego - przyp. RMF) w imię dobrych relacji z innym państwem", Michał Dworczyk stwierdził: "No to ja nie posiadam takiej wiedzy jak pan poseł. A może pan poseł użył w jakiś sposób skrótu myślowego".

Zaznaczył również, że "na pewno nie może potwierdzić", że wprowadzenia podatku cyfrowego zakazały nam Stany Zjednoczone.

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, niewyspany minister Michał Dworczyk, szef Kalceolarii Premiera. Dlaczego niewyspany?

Michał Dworczyk: Dzień dobry, bo prosto z Rzeszowa.

Czy ceny prądu w Rzeszowie - i w całej - Polsce, wzrosną?

Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ceny prądu na obecnym poziomie, podobnie, jak zrealizowaliśmy nasze deklaracje dotyczące roku 2019. Jestem przekonany, że również w roku 2020 ceny prądu uda nam się utrzymać.

Pan jest przekonany, ale czy pan może obiecać, że one nie wzrosną? Ja nie mówię o wzroście 2-3 procent, mówię o znaczącym wzroście.

Nie będzie znaczącego wzrostu. Tak jak w tym roku obniżaliśmy akcyzę, przyjmowaliśmy inne rozwiązania aby ceny prądu nie wzrosły, podobnie będzie w roku 2020.

To stoi w lekkiej sprzeczności z tym, co mówi prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pan Rafał Gawin, który dla "Dziennika Gazety Prawnej" powiedział, że pewnie będziemy mówić o wzroście cen energii, a pytany, czy może spokojnie zapewnić swoich czytelników, że nie będzie podwyżek powiedział - nie, stanowczo nie może tego zapewnić, nie może tego powiedzieć, bo: "byłbym nieodpowiedzialny".

Pan prezes nie jest politykiem, jest urzędnikiem.

Czyli on wie o czym mówi, a pan musi składać obietnice.

Politycy posiadają narzędzia, których urzędnicy nie posiadają. Stąd deklaracje, które składamy mają pokrycie w faktach z roku 2019, dlatego mówimy spokojnie o tym w roku 2020. Oczywiście jest problem wzrostu cen prądu w Europie, jest to związane z polityką klimatyczną, polityką, która nie jest korzystna dla Polski, a różne regulacje były przyjęte w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, która zgodziła się na niekorzystne rozwiązania dla Polski. Ale my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby ceny prądu nie wrastały.

Dobrze, najważniejsze - ceny prądu nie wzrosną.



