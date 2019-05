Wybory do PE przebiegają bez większych zakłóceń. W sumie do godz. 9.30 zanotowano 47 przypadków naruszenia prawa wyborczego. Najwięcej z nich dotyczyło usuwania, uszkadzania ogłoszeń oraz agitacji - poinformowali przedstawiciele PKW.

Do zakończenia głosowania o godzinie 21:00, trwa cisza wyborcza / Wojciech Olkuśnik / PAP

PKW o godz. 13.30 informowała, że według stanu na godz. 9.30 zanotowano 47 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego. Najwięcej z tych incydentów dotyczyło przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń - 20 przypadków, a także prowadzenia agitacji wyborczej - 11 przypadków. W jednym przypadku - jak podała PKW - wyborca wyniósł kartę wyborczą z lokalu. W wyniku akcji policji kartę tę odzyskano.

Można powiedzieć, że wybory przebiegają bez większych, istotnych zakłóceń - podsumował Arkadiusz Despot-Mładanowicz, członek PKW.



Przedstawiciele PKW pytani byli o sytuację z Olsztyna, gdzie przewodniczący jednej z komisji wyborczych był nietrzeźwy.



W żaden sposób to nie wpłynęło na wybory. To miało miejsce jeszcze przed otwarciem lokalu wyborczego. Pan przewodniczący został zastąpiony inną osobą - opowiedziała Magdalena Pietrzak, sekretarz PKW.

Dziś odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze są otwarte w godzinach od 7 do 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Zatem, jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się ona o godz. 21.