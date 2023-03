Ataki Rosjan przy użyciu nowoczesnych myśliwców i jednocześnie dostarczane przez nich na front kilkudziesięcioletnie czołgi oraz ewentualna kolejna ofensywa armii Putina na kraj naszych sąsiadów - to główne tematy dzisiejszego Rzutu na mapę. To program, w którym co tydzień analizujemy sytuację w ogarniętej wojną Ukrainie. Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś generał Bogusław Pacek.