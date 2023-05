Co najmniej jedna osoba zginęła a trzy zostały ranne w nocy z soboty na niedzielę w rosyjskim ataku dronów na Kijów - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Nad Kijowem siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 40 dronów – poinformował mer miasta. Był to największy atak na Kijów od początku wojny. Do działania przystąpiła obrona powietrzna. Premier Estonii Kaja Kallas powiedziała w sobotę, że aby na Ukrainie zapanował pokój, Rosja musi zostać pokonana i wycofać się poza ukraińską granicę. "Potrzebujemy, aby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej i NATO" - podkreśliła. Historia Ukrainy od dawna irytuje niepewnych siebie Rosjan – powiedział w niedzielę szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak po tym, jak Rosja dokonała w nocy z soboty na niedzielę dwufalowego ataku dronami na Kijów. Najważniejsze informacje 459. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo.

09:36 Po nocnym, zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Kijów władze ukraińskie stolicy wciąż ustalają liczbę poszkodowanych. Odłamki zestrzelonych maszyn, które spadły m.in. na centrum handlowe i domy mieszkalne, zabiły co najmniej jedną osobę. Dwie są ranne – podało w niedzielę MSW Ukrainy. „Było to rekordowy atak na miasto pod względem liczby dronów. Są zabici i ranni. (…) Informacje o liczbie poszkodowanych nadal są ustalane – przekazał resort. 09:02 Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie wycofuje oddziały najemników z Grupy Wagnera z Bachmutu w celu ich odnowienia i przegrupowania – ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. "Wygląda na to, że najemnicy z Grupy Wagnera są wycofywani z Bachmutu na zaplecze w celu przegrupowania i odnowienia" – pisze ISW, wskazując, że operacje ofensywne sił rosyjskich w mieście i wokół niego zmniejszyły się. Zobacz również: ISW: Wagnerowcy wycofują się z Bachmutu 08:28 Wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, jest również wojną Czeczenów, którzy walczą w niej po stronie ukraińskiej także o wolność i niepodległość dla własnego narodu – mówią PAP członkowie czeczeńskiego batalionu ochotniczego im. Dżochara Dudajewa. „Dla nas, Czeczenów, wojna na Ukrainie jest także naszą wojną. Walczymy z Rosją od stuleci. Mój ojciec bił się w pierwszej i drugiej wojnie czeczeńskiej, teraz przyszła kolej na mnie. Mam nadzieję, że na moim pokoleniu ta walka się zakończy i zdobędziemy niezależność i wolność również dla mojego narodu" – wyznaje zamaskowany 30-latek w mundurze polowym na poligonie niedaleko Kijowa.

07:39 Historia Ukrainy od dawna irytuje niepewnych siebie Rosjan – powiedział w niedzielę szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak po tym, jak Rosja dokonała w nocy z soboty na niedzielę dwufalowego ataku dronami na Kijów. Ataki miały miejsce w noc poprzedzającą obchody Dnia Kijowa, rocznicę oficjalnego założenia miasta 1541 lat temu. W tym dniu w stolicy zwykle odbywają się jarmarki uliczne, koncerty na żywo i specjalne wystawy muzealne, które zaplanowano również w tym roku, ale na mniejszą niż zwykle skalę. Władze miasta zakomunikowały, że kilka dzielnic Kijowa ucierpiało w wyniku tych ataków, w tym historyczny rejon peczerski. 07:25 Nad Kijowem siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 40 dronów – poinformował mer miasta. Siły Powietrzne powiadomiły, że w największym ataku dronów od początku wojny Rosjanie zastosowali ogółem 54 Shahedy, z których 52 udało się zniszczyć. "14. atak dronów na stolicę od początku maja. Dzisiaj wróg postanowił +złożyć życzenia+ mieszkańcom z okazji Dnia Kijowa (obchodzonego 29 maja) przy pomocy śmiercionośnych dronów" – powiadomił mer miasta Witalij Kliczko. W wyniku ataku są ofiary i zniszczenia, które władze obecnie ustalają. Jak dotąd podano, że jedna osoba zginęła i co najmniej jedna jest ranna. Kliczko ocenił, że był to największy atak na Kijów od początku wojny. Telegram 06:42 Premier Estonii Kaja Kallas powiedziała w sobotę, że aby na Ukrainie zapanował pokój, Rosja musi zostać pokonana i wycofać się poza ukraińską granicę. "Potrzebujemy, aby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej i NATO" - podkreśliła. "Będąc przedstawicielem pokolenia, które od początku nie miało wolności, doskonale rozumiem, że o wolność trzeba walczyć. Dlatego tak aktywnie pomagamy Ukrainie zwyciężyć" – oświadczyła Kallas. 06:26 Co najmniej jedna osoba zginęła a trzy zostały ranne w nocy z soboty na niedzielę w rosyjskim ataku dronów na Kijów - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Do działania przystąpiła obrona powietrzna. Mer Kijowa sprecyzował, że ponad 20 rosyjskich dronów zostało zestrzelonych, ale do miasta zbliża się kolejna fala bezzałogowców. "Masowy atak" - napisał Kliczko i zaapelował do ludności o schronienie się w bezpiecznych miejscach do czasu odwołania alarmu lotniczego. Zobacz również: ISW: Wagnerowcy wycofują się z Bachmutu

