Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Białego Domu na spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowa ma dotyczyć umowy o partnerstwie między oboma krajami, m.in. o ukraińskich surowcach. Jej podpisanie może być ważnym krokiem w kierunku zakończenia wojny w Ukrainie.

Donald Trump podejmuje Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Prezydenci USA i Ukrainy Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają rozmawiać o umowie dotyczącej partnerstwa w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych.

Według ukraińskiej prasy porozumienie to jest bardzo korzystne dla Kijowa.

Trump: Nie możemy się doczekać, by kopać

Zełenski został powitany przez Trumpa przed Białym Domem w towarzystwie asysty honorowej żołnierzy z flagami wszystkich stanów i terytoriów. Przywódcy nie odpowiedzieli na pytania prasy i skierowali się do Gabinetu Owalnego. Następnie zjedzą wspólny lunch.

Mamy coś, co jest bardzo uczciwym układem, i nie możemy się doczekać, by kopać, kopać, kopać i pracować nad tymi ziemiami rzadkimi. To oznacza, że będziemy tam i to jest duże zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych - powiedział Trump na początku spotkania w Gabinecie Owalnym.

Myślę, że zawsze będzie trzeba iść na kompromis. Nie możesz zawierać żadnych umów bez kompromisów. Więc on (Zełenski) na pewno będzie musiał pójść na pewne kompromisy, ale mam nadzieję, że nie będą tak duże, jak niektórzy myślą (...) Jestem tutaj jako arbiter, jako mediator, do pewnego stopnia, między dwiema stronami, które są bardzo wrogie - powiedział Trump pytany o to, jak zamierza doprowadzić do zakończenia wojny.