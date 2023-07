Ukraińcy donoszą o możliwej jeszcze tej nocy rosyjskiej prowokacji na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Na berdiańskim odcinku frontu w obwodzie zaporoskim nasze wojska przesunęły się o 2 km w głąb pozycji zajmowanych dotąd przez rosyjskich okupantów i umacniają się na zdobytym terytorium" - poinformował Wałerij Szerszeń, rzecznik sił obrony na kierunku taurydzkim na południu Ukrainy. Co najmniej 40 osób, w tym 12 dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Perwomajski w obwodzie charkowskim. Do ataku doszło w czasie, gdy w mieście odbywał się pogrzeb ukraińskiego żołnierza poległego na froncie. Wagnerowcy mogą wysadzić w powietrze most łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim - donoszą brytyjskie media, opierając się na źródłach zbliżonych do Kremla. Wtorek to 496. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zebraliśmy w relacji z 04.07.2023 r.

Wołodymyr Zełenski

23:30

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oświadczyło 4 lipca, że "nie ma powodu" do przedłużania "Umowy czarnomorskiej", która wygasa 17 lipca. Umowa dotyczy eksportu ukraińskiego zboża szlakami morskimi i wymaga porozumienia między Ukrainą, Rosją, Turcją i ONZ.

22:55

Do sytuacji w Zaporożu odniósł się w wieczornym nagraniu Wołodymyr Zełenski.

Świat widzi, że jedynym źródłem zagrożenia dla elektrowni jest Rosja, nikt inny - mówił prezydent Ukrainy i dodał, że brak odpowiedniej reakcji na wydarzenia w Nowej Kachowce, mogły zachęcić Kreml do dalszych nikczemnych działań - Powstrzymanie go to obowiązek całego świata. Nikt nie może pozostawać z boku, bo promieniowanie nikogo nie omija - zaapelował Zełenski.

22:40

Ukraińska armia we wtorek wieczorem poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego magazynu wojskowego w okupowanej Makiejewce na wschodzie Ukrainy. Wcześniej media podały, że w mieście słychać było głośną eksplozję. Według agnecji Interfax-Ukraina, w zniszczonym składzie przechowywano amunicję.

Telegram

22:20

W Mariupolu i Enerhodarze miały pojawić się mobilne laboratoria radiacyjne służące do wykrywania skażenia. Ukraińcy twierdzą, że rosyjska prowokacja w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej może mieć miejsce jeszcze tej nocy.

21:50

Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ZP OBWE), które obradowało w kanadyjskim Vancouver, przyjęło we wtorek deklarację końcową, w której uznało Rosję za państwowego sponsora Grupy Wagnera, będącej "organizacją terrorystyczną".

Dokument końcowy przyjęty podczas tej sesji ZP OBWE, nazwany Deklaracją z Vancouver, podkreśla, że działania Grupy Wagnera na rzecz rosyjskiego rządu mogą być "określone jako terrorystyczne", a państwa należące do OBWE powinny podjąć kroki przeciw Grupie Wagnera oraz strukturom z nią powiązanym lub stanowiącym jej kontynuację, uznając je również za organizacje terrorystyczne.

20:35

"Przeprowadziłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dotyczącą ostatnich wydarzeń na Ukrainie i przygotowań do nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie" - przekazał we wtorek na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Na nadchodzącym szczycie Sojuszu, podjęte zostaną decyzje dotyczące długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainy i zbliżenia jej do NATO - dodał szef Paktu Północnoatlantyckiego.

19:52

Walki pod Bachmutem są coraz trudniejsze - twierdzą przedstawiciele ukraińskiej armii. Rosjanie częściej używają tam broni chemicznej. Według wstępnych ustaleń, chodzi o substancję o nazwie luizyt - który jest rodzajem gazu parzącego.

Objawy zatrucia takim gazem to nudności, wymioty i utrata przytomności.

19:20

Siły Zbrojne Ukrainy ostrzegły we wtorek, że wkrótce może dojść do rosyjskiej prowokacji na terenie okupowanej przez wroga Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy. Poinformowały o dostrzeżeniu przedmiotów przypominających ładunki wybuchowe na dachach dwóch bloków elektrowni.

"Siły Zbrojne Ukrainy oficjalnie informują o możliwym przygotowaniu w najbliższym czasie prowokacji na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez rosyjskich terrorystów od 4 marca 2022 r." - czytamy w komunikacie opublikowanym przez sztab generalny.



Siły zbrojne zapewniły, że nie łamią norm prawa międzynarodowego, obserwują i kontrolują sytuację oraz są gotowe do działania we wszelkich warunkach. "Żadna prowokacja wroga nie przejdzie" - podkreślono.

18:30

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zapewnia, że armia Kijowa nie straciła do tej pory żadnego amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Malar twierdzi, że było to o tyle trudne, że Rosjanie aktywnie "polują" na wyrzutnie, bo pojawienie się tej broni stanowiło "nieprzyjemną niespodziankę dla rosyjskich wojskowych".

17:45

W związku z sytuacją wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ukraina wzmacnia północną granicę składem osobowym i sprzętem - poinformował we wtorek dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy generał Serhij Najew.



Generał przekazał, że działania na tym odcinku trwają, od kiedy ukraińskie siły odparły przeciwnika na północy. Budowane są zabezpieczenia przeciwpancerne, tworzone pola minowe i wzmacniana jest cała linia obrony.

Telegram

17:22

Do 43 wzrosła liczba rannych po ataku rakietowym na miasto Perwomajski w obwodzie charkowskim. Wśród poszkodowanych jest co najmniej 12 dzieci. Najmłodsza ranna ma zaledwie 3 miesiące.

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin wyjaśnił, że Rosjanie uderzyli rakietą "Iskander" w centrum miasta, gdzie znajdują się wyłącznie obiekty cywilne.

16:15

Niepokoje w okupowanym przez Rosjan Mariupolu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni znaleziono tam zwłoki ośmiu rosyjskich żołnierzy. Sprawcy zabójstw nie są znani. Ataków mogli dokonać zarówno lokalni mieszkańcy, jak i przedstawiciele działającego w Mariupolu ruchu oporu.

Na zwłokach sześciu żołnierzy zidentyfikowano rany cięte, a dwóch innych zginęło w wyniku strzału w potylicę. Okupacyjna administracja miasta z nadania Moskwy stara się za wszelką cenę ukryć tę informację, żeby nie wzbudzać paniki wśród wojskowych.

Wojska agresora oblegały 430-tysięczny Mariupol od lutego 2022 roku i ostatecznie zdobyły to miasto w maju, po blisko trzech miesiącach walk. Rosjanie niemal doszczętnie zrównali miejscowość z ziemią i popełnili tam zbrodnie na ludności cywilnej. Brak dokładnych danych o łącznej liczbie ofiar oblężenia Mariupola. Władze w Kijowie szacują, że mogło tam zginąć co najmniej 22 tys. osób.



15:52

Rząd Szwajcarii chce uczestniczyć we wspólnym europejskim projekcie wzmocnienia obrony powietrznej European Sky Shield, jak przekazało szwajcarskie ministerstwo obrony. Według krytyków jest to ruch sprzeczny z długoletnią tradycją neutralności Szwajcarii.

Formuła European Sky Shield Initiative (ESSI) została zaproponowana przez Niemcy w 2022 roku. Kwestia obrony powietrznej przybrała na znaczeniu po inwazji Rosji na Ukrainę - zwróciła uwagę agencja Reutera.

15:38

Wygląda na to, że za "czarny dzień rosyjskiego lotnictwa", jak określono zestrzelenie pięciu maszyn w ciągu jednego majowego dnia nad obwodem briańskim, odpowiada amerykański system obrony powietrznej Patriot. Jedna z wyrzutni mogła zostać tymczasowo podciągnięta bliżej granicy, co pozwoliło wyrządzić Rosjanom poważne straty.

15:31

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii Alenem Simonyanem m.in. o wojnie na Ukrainie i wzmocnieniu polsko-armeńskiej współpracy parlamentarnej - poinformowała Kancelaria Sejmu.

15:25

Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) z powodu trwającej wojny w Ukrainie odebrała Rosji prawo organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2026 roku i rozpoczęła poszukiwania nowego gospodarza.

15:19

Większość Polaków uważa, że Rosja miała możliwości i realny wpływ na decyzje podejmowane w instytucjach Unii Europejskiej lub jej państwach członkowskich - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Centrum Badań Polityki Europejskiej.

15:11

Rosyjskie wojska ostrzelały miasto Perwomajski w obwodzie charkowskim na północnym-wschodzie Ukrainy. Rannych zostało 31 osób, w tym dziesięcioro niepełnoletnich; najmłodszymi ofiarami są dzieci w wieku 10 miesięcy i jednego roku - powiadomił gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

"Najeźdźcy uderzyli w obiekty cywilne w środku dnia. Uszkodzono osiem wielopiętrowych budynków mieszkalnych i cztery samochody. Atak, prawdopodobnie przeprowadzony przy użyciu pocisku balistycznego średniego zasięgu Iskander, nastąpił w momencie, gdy w Perwomajskim trwały uroczystości pogrzebowe żołnierza poległego na froncie pod Bachmutem" - czytamy w opublikowanych na Telegramie komunikatach Syniehubowa i policji obwodu charkowskiego, a także w depeszy agencji Interfax-Ukraina, która powołała się na regionalną prokuraturę w Charkowie.

"Jeszcze jedna (rosyjska) zbrodnia wojenna. Bezczelne lekceważenie wszelkich norm prawa międzynarodowego. (...) Cały świat musi zjednoczyć swoje siły, aby powstrzymać i ukarać państwo-terrorystę" - skomentował wydarzenia w Perwomajskim prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

15:01

Niemieckie firmy plasują się na drugim miejscu, jeśli chodzi o płacone w Rosji podatki od zysków operacyjnych. Więcej płacą tylko Amerykanie - opisuje portal "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Do niemieckich firm, które zdecydowały się na rozszerzenie działalności w Rosji, należą Uniper, Metro, Ehrmann, Hochland, Knauf i Heidelberger.

14:42

W rosyjskim uzbrojeniu wykorzystywanym podczas wojny z Ukrainą zidentyfikowano 1057 zachodnich podzespołów. Komponenty te pochodziły głównie z USA - ujawnił ukraiński portal Militarny, powołując się na dane z raportu grupy eksperckiej Jermak-McFaul.

14:35

Chińska propaganda powiela kłamstwa Rosji przeciwko Polsce - podał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Powołanie "Domu Dziennikarzy Polsko-Chińskich" zagraża bezpieczeństwu przestrzeni informacyjnej RP - ocenił.

14:27

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský widzi niebezpieczeństwo również dla swojego kraju. Nasze zagrożenie nie jest wyimaginowane. Rosja będzie stanowić zagrożenie dla kontynentu europejskiego przez dziesięciolecia - powiedział w wywiadzie dla dziennika "Tagesspiegel".

Problemy bezpieczeństwa Czech to również problemy Niemiec. Nasze gospodarki są silnie współzależne. (...) Gospodarczo stworzyliśmy wspólną przestrzeń. Jeśli my jesteśmy w niebezpieczeństwie, to Niemcy też. Jesteśmy ze sobą połączeni - podkreślił minister w rozmowie, którą opublikował dziś portal gazety.

Na szczycie NATO w przyszłym tygodniu tematem będzie także przystąpienie Ukrainy do sojuszu. Zapytany, czy Ukraina jest już na to gotowa, Jan Lipavský stwierdził: Nie, jeszcze nie jest. Ale musi się stać (gotowa). W naszym interesie jest pomóc Ukrainie w tym procesie. Dotyczy to zarówno NATO, jak i UE.

13:43

Wille, jachty, luksusowe samochody, udziały w spółkach i kapitały na łączną kwotę około 2 miliardów euro zamrożono we Włoszech podmiotom rosyjskim i białoruskim w związku z sankcjami po agresji na Ukrainę - wynika z raportu Banku Włoch.

13:33

Około 300 belgijskich żołnierzy wyjechało do Rumunii; wzmocnią wschodnią flankę NATO w pobliżu granicy z Ukrainą - podała telewizja VRT.

Belgijski personel wojskowy będzie mógł szkolić się z partnerami, którzy dysponują zasobami, których my nie posiadamy w Belgii - powiedział podpułkownik Philippe Reyniers.

13:09

Co najmniej 12 osób zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Perwomajski w obwodzie charkowskim. Pięcioro rannych to dzieci. Do ataku doszło w czasie, gdy w mieście odbywał się pogrzeb ukraińskiego żołnierza poległego na froncie.

13:02

Władze Rostowa nad Donem nie odzyskają od Grupy Wagnera 90 mln rubli za wyrządzone szkody podczas buntu w sobotę 24 czerwca.

12:55

"Informacja o przedłużeniu kadencji Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO to wspaniała wiadomość; trudne czasy wymagają silnego przywództwa, a Norweg zademonstrował właśnie takie zdolności" - ocenił na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

12:49

Wagnerowcy mogą wysadzić w powietrze most łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim - donoszą o tym brytyjskie media, opierając się na źródłach zbliżonych do Kremla.

12:40

Na berdiańskim odcinku frontu w obwodzie zaporoskim nasze wojska przesunęły się o 2 km w głąb pozycji zajmowanych dotąd przez rosyjskich okupantów i umacniają się na zdobytym terytorium - poinformował Wałerij Szerszeń, rzecznik sił obrony na kierunku taurydzkim na południu Ukrainy.

Prowadzimy tam rozpoznanie lotnicze, ostrzeliwujemy przeciwnika ze stanowisk artyleryjskich, a także rozminowujemy wyzwolone obszary. Agresorzy stawiają silny opór, lecz skutecznie powstrzymujemy ich zamiary - dodał Szerszeń, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

12:34

Nieudane powstanie Jewgienija Prigożyna pokazało słabość zarówno Władimira Putina, jak i zbudowanego przez niego systemu. Zniszczenie Prigożyna tak szybko, jak to możliwe, jest dla Putina sprawą osobistą - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild".

12:28

Portal Ukrainska Prawda przeprowadził śledztwo, z którego wynika, że samoloty rosyjskich oligarchów nadal swobodnie latają po całym świecie

Wideo youtube

12:21

Rozpoczęła się budowa głównych wodociągów dla regionów dotkniętych katastrofą Kachowskiej Elektrowni Wodnej.

Telegram

12:15

Dwoje cywilów, którzy w poniedziałek zginęli w gminie Szałyhyne w obwodzie sumskim na północnym-wschodzie Ukrainy, to ofiary rosyjskich dywersantów.

"Grupa najeźdźców próbowała wedrzeć się na terytorium naszego państwa i otworzyła ogień do lokalnych mieszkańców" - powiadomiło Dowództwo Operacyjne "Północ" ukraińskiej armii.

11:53

Do Muzeum Nagrody Nobla w Sztokholmie trafił potężny łańcuch, będący symbolem walki o uwolnienie więźniów politycznych na anektowanym przez Rosję Krymie. Artefakt przekazało ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

11:44

Dowódca oddziału sił specjalnych pułku Achmat, Jewgienij Pisarenko, zginął podczas walk w Donbasie - poinformował Apti Alaudinow, dowódca kadyrowców. "Bolszoj", jak nazywany był Pisarenko, trafił na front jako ochotnik w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

11:37

To już przesądzone. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku szefa NATO do końca września 2024 roku. Tak zdecydowały państwa członkowskie NATO. Tym samym kadencja Stoltenberga została przedłużona o rok.

11:29

W 2022 roku do Niderlandów przybyło 403 tys. imigrantów, o 151 tys. więcej niż rok wcześniej - poinformował Holenderski Urząd Statystyczny (CBS). Wśród przybyłych jest przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy.

11:18

Podczas szczytu NATO w Wilnie, zaplanowanego na 11-12 lipca, Ukraina powinna otrzymać zapewnienie, że dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego w najbliższym możliwym terminie po wojnie z Rosją. Taka deklaracja pomogłaby ukraińskiej armii na froncie, natomiast nasze wahania zostałyby odebrane przez Kreml jako słabość Zachodu - uważa prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

10:26

Petersburski portal Fontanka poinformował, że szefowi Grupy Wagnera Jewgienijowi Prigożynowi zwrócono 10 miliardów rubli, które znaleziono podczas przeszukania gabinetu przywódcy wagnerowców.

10:19

Korek do wjazdu na Most Krymski z Kubania zmniejszył się do czterech kilometrów - poinformował minister transportu okupacyjnych władz Krymu. Według niego, czas oczekiwania to dwie godziny.

10:11

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o dwóch aresztowaniach - w Tiumieniu mężczyzna został oskarżony o zdradę, a w okupowanym obwodzie ługańskim na Ukrainie o szpiegostwo.

09:58

Dziennikarka opozycyjnego rosyjskiego portalu Nowaja Gazieta. Jewropa Jelena Miłaszyna i adwokat Aleksandr Niemow, reprezentujący interesy uprowadzonej przez czeczeński reżim Zaremy Musajewej, zostali rano ciężko pobici w Czeczenii - poinformowało niezależne i uznawane przez Kreml za nielegalne Stowarzyszenie Memoriał.