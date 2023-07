To już przesądzone. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku szefa NATO do końca września 2024 roku. Tak zdecydowały państwa członkowskie NATO. Tym samym kadencja Stoltenberga została przedłużona o rok.

Szef NATO Jens Stoltenberg / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Obecna kadencja Jensa Stoltenberga upływa z końcem września. Była przedłużana już trzykrotnie - ostatni raz w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę.

Teraz 31 państw członkowskich NATO zdecydowało o przedłużeniu jej po raz kolejny - do końca września 2024 roku.

Stało się tak, mimo oporu 64-letniego byłego premiera Norwegii, który zapowiadał, że chce wrócić do ojczyzny. Wracam do domu, do Norwegii. Jest wiele powodów, także prywatnych - mówił na początku roku w wywiadzie dla "Aftenposten".

Teraz Stoltenberg napisał na Twitterze, że jest zaszczycony decyzją NATO.