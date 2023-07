Jest to o tyle ciekawa informacja, bo wiemy, że właśnie tego dnia Rosja straciła cztery lub pięć maszyn nad graniczącym z Ukrainą obwodem briańskim - trzy śmigłowce Mi-8 oraz samoloty Su-34 i Su-35 .

Niepewność dotycząca dokładnej liczby bierze się stąd, że rosyjskie media państwowe donosiły, iż zamiast pięciu maszyn, stracono cztery. Portal dziennika "Kommiersant" sugerował, że cztery maszyny - samoloty Su-34 i Su-35 oraz dwa śmigłowce Mi-8 - zostały zestrzelone "niemal jednocześnie".

Kwestionowany jest model lub typ piątej maszyny. Według sił ukraińskich, mógł to być śmigłowiec. To samo sugerowały zachodnie media, np. Forbes, którego zdaniem mógł to być śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy.

Siły ukraińskie przez cały czas utrzymywały, że za utratę maszyn odpowiada niewłaściwie użyta przez Rosjan własna obrona powietrzna. Wydaje się, że teraz prawda wyszła na jaw.

Patrioty w służbie Ukrainy

Ukraina otrzymała co najmniej dwa systemy Patriot, w tym jeden ze Stanów Zjednoczonych. Pod koniec kwietnia siły ukraińskie potwierdziły, że ukraińskiego nieba strzegą dwie baterie Patriotów.

Nasze piękne ukraińskie niebo jest bezpieczniejsze, ponieważ na Ukrainę przybyły systemy obrony powietrznej Patriot - mówił 19 kwietnia minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Nasi przeciwlotnicy opanowali je tak szybko, jak tylko mogli - dodał.

Jeśli prawdą jest, że wyrzutnia Patriota zestrzeliła pięć maszyn w ciągu jednej doby, byłoby to rekordem dla tego systemu.