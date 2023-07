Ministerstwo Obrony Ukrainy zamieściło nagranie przestrzegające w wyjątkowy sposób turystów przed odwiedzaniem Krymu. Rosyjskie władze wprowadziły szczegółowe kontrole bezpieczeństwa przy wjeździe na Most Krymski, czyli przeprawę łączącą okupowany Krym z Rosją. Kolejka samochodów rozciąga się tam już na 13 km - poinformowała ukraińska telewizja Espreso za administracją rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego, nie podając przyczyn. Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew poinformował, że podczas buntu Grupy Wagnera w sobotę 24 czerwca lekko ranne zostały cztery osoby. Poszkodowani dostaną po 100 tys. rubli. "Władimir Putin, dyktator z Kremla, utracił kontrolę nad swoim krajem. Rosja się rozpadnie i świat musi się na to przygotować" - powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, w rozmowie z dziennikiem "Bild". Poniedziałek to 495. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zebraliśmy w relacji z 03.07.2023 r.

23:05 "Kreml, niestety rękami gruzińskiego rządu, zabija Micheila Saakaszwili" - przekazał Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Ukraiński prezydent zaapelował do gruzińskich władz o przekazanie Kijowowi Saakaszwilego, który posiada ukraińskie obywatelstwo. Ambasador Gruzji ma zostać w tej sprawie wezwany na "trudną rozmowę" w ukraińskim resorcie dyplomacji - zapowiedział Dmytro Kułeba. 22:30 Żołnierze oddziałów przeciwlotniczych sił powietrznych Ukrainy zestrzelili już ponad trzy tysiące rosyjskich celów, co uratowało życie tysiącom Ukraińców - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski z okazji przypadającego w poniedziałek Dnia Wojsk Rakietowych ukraińskich Sił Powietrznych.

22:20 Z obszarów zagrożonych działaniami militarnymi, Rosjanie sprowadzili około 700 tys. dzieci - poinformował rosyjski senator Grigorij Karasin. 21:30 Do pięciu wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału w obwodzie sumskim. 3 lipca Rosjanie przeprowadzili 28 ostrzałów rejonu Sumy. Odnotowano 170 eksplozji. Dwie osoby zginęły w regionalnym centrum w wyniku ataku drona, trzy kolejne — w gminach Szałygin i Junaków - przekazał serwis Hromadske. 19:40 Trwają ciężkie walki pod Bachmutem. Sytuacja na tym obszarze zmienia się jak w kalejdoskopie. Kontrolę nad tymi samymi pozycjami można stracić i odzyskać dwa razy dziennie. Wróg aktywnie reaguje na wszystkie nasze działania i tworzy trzy linie obrony na zagrożonych kierunkach - relacjonuje wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Według komunikatów Kijowa na południe od Bachmutu Ukraińcy przejęli inicjatywę. Najcięższe walki trwają jednak na północ od zrujnowanego miasta. 18:52 Ukraiński MON i jego przestroga dla turystów odwiedzających Krym: 18:40 W poniedziałek kanclerz Olaf Scholz rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Główny temat rozmowy stanowiła sytuacja polityczna, wojskowa i humanitarną na Ukrainie. Kanclerz Scholz i prezydent Zełenski wezwali do przedłużenia umowy zbożowej pod egidą ONZ poza 17 lipca, co przyczyni się do poprawy sytuacji żywnościowej na świecie - zakomunikował Hebestreit. 18:20 Atak rosyjskiego drona na blok mieszkalny w mieście Sumy (północno-wschodnia Ukraina przy granicy z Rosją). Dwie osoby zostały zabite, 19 jest rannych. Czterech poszkodowanych przebywa w szpitalach, dwie znajdują się w stanie krytycznym. 17:32 Siły ukraińskie postępują słusznie, zachowując ostrożność podczas kontrofensywy; napotykają one na silne umocnienia obronne - powiedział w poniedziałek przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, holenderski admirał Rob Bauer. Tego typu operacje są niezwykle trudne i myślę, że sposób, w jaki to robią (Ukraińcy), jest godny pochwały - zaznaczaył wojskowy i przywołał przykład lądowania aliantów w Normandii. Operacja przebijania się przez linie obrony Niemców trwała tygodniami. 16:30 W Ukrainie zginął Jewgienij Pisarenko - dowódca wchodzącej w skład sił rosyjskich jednostki specjalnej "Achmat". "Pomyślnie zdemobilizowany", napisali Ukraińcy w komunikacie. Telegram 15:22 Generalnie jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, aby razem ze stroną niemiecką i ukraińską doprowadzić do centrum naprawy czołgów Leopard - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. 15:15 Ukraińskie wojska walczące z Rosjanami napotykają na linie fortyfikacji o szerokości nawet 30 km. Pokonanie tych zasieków jest bardzo trudne, dlatego Kijów ma prawo przeprowadzać kontrofensywę w ostrożny sposób - oznajmił przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer, cytowany przez agencję Reutera. 15:08 Żona, dzieci i rodzice Aleksieja Nawalnego złożyli pozew zbiorowy; rodzina opozycjonisty stara się o doprowadzenie do wymaganych prawem spotkań. 15:01 Obok pół tys. policjantów w ochronie granicy z Białorusią pomoże także policyjny sprzęt, w tym śmigłowiec Bell, a także samochody specjalne Tajfun i Tur - przekazała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że na granicę trwają delegowania funkcjonariuszy ze wszystkich oddziałów SG. 14:45 Po południu siły rosyjskie ostrzelały miejscowość Stanisławów w obwodzie chersońskim. Trzech mieszkańców zostało rannych. Telegram 14:37 W Moskwie w budynku położonym w pobliżu placu Komsomolskiego znaleziono obiekt przypominający minę. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano 22 osoby - poinformowała agencja RIA Nowosti. 14:30 Nie zapadły jeszcze żadne decyzje dot. eksportu zbóż z Ukrainy po 15 września br. - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że działania w tej sprawie zależeć będą m.in. od rozwoju sytuacji na rynku. 14:22 Były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Mykoła Małomuż powiedział, że rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła tajne rozmowy z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. Emerytowany generał stwierdził na antenie ukraińskiej telewizji, że negocjacje dotyczą zmiany władzy na Kremlu i bezpieczeństwa rosyjskiego arsenału jądrowego. Zobacz również: FSB ma prowadzić tajne rozmowy z CIA. Tematem zmiana władzy na Kremlu 14:15 Powstała instytucja, która ma rozliczyć sprawców kierowniczych napaści na Ukrainę, ludzi czujących się dotychczas bezkarnymi - powiedział w rozmowie z PAP Prokurator Krajowy Dariusz Barski. Poinformował, że w skład tej instytucji wchodzą też polscy prokuratorzy. Prokurator Krajowy Dariusz Barski potwierdził w rozmowie z PAP, że w Hadze swoją działalność rozpoczyna Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji Przeciwko Ukrainie (ICPA). To jest bezprecedensowa inicjatywa i krok w dobrym kierunku. Prokuratorzy tego centrum będą zbierać dowody, aby finalnie przygotować akty oskarżenia przeciwko nie tylko zwykłym żołnierzom, ale przede wszystkim tym, którzy odpowiadają na poziomie decyzyjnym za zbrodniczą napaść na Ukrainę. Powstała instytucja, która ma rozliczyć sprawców kierowniczych, ludzi czujących się dotychczas bezkarnymi - powiedział PAP prok. Barski. 14:07 Reakcja Władimira Putina na bunt Jewgienija Prigożyna, lidera najemniczej Grupy Wagnera, była słaba - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN. Według niego, władza prezydenta Rosji rozpada się. 14:00 Dla wsparcia Ukrainy przywracanie sprawności sprzętu jest równie ważne jak kontynuowanie dostaw amunicji - powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Dodał, że w ciągu 10 dni powinny się zakończyć niemiecko-polskie rozmowy o centrum obsługi Leopardów. 13:36 Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew poinformował, że podczas buntu Grupy Wagnera w sobotę 24 czerwca lekko ranne zostały cztery osoby. Poszkodowani dostaną po 100 tys. rubli. 13:30 Jesteśmy zainteresowani tym, żeby niemiecki system Patriot pozostał w Polsce przynajmniej do końca roku - powiedział przed chwilą w Zamościu, w siedzibie 18. Pułku Przeciwlotniczego Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej spotkał się tam ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Borisem Pistoriusem. Zobacz również: Niemieckie Patrioty na dłużej w Polsce? Tego chce MON 13:22 Rosja bierze udział w nowej kampanii dezinformacyjnej przeciwko Szwecji po spaleniu Koranu w Sztokholmie. W interesie Kremla jest utrudnienie szwedzkiej akcesji do NATO - oświadczył Mikael Oestlund z Agencji Obrony Psychologicznej (MPF). 13:14 Władze w Moskwie wprowadziły szczegółowe kontrole bezpieczeństwa przy wjeździe na Most Krymski, czyli przeprawę łączącą okupowany Krym z Rosją. Kolejka samochodów rozciąga się tam już na 13 km - poinformowała ukraińska telewizja Espreso za administracją rosyjskiego Kraju Krasnodarskiego, nie podając przyczyn. W sobotę przy wjeździe na most utworzył się ogromny korek, liczący wówczas 7 km. Czas oczekiwania na kontrolę wynosił około pięciu godzin. Tylko w ciągu minionej doby wolontariusze rozdali kierowcom ponad 5 ton wody pitnej - powiadomiła Espreso za komunikatami przekazywanymi przez regionalne władze w Krasnodarze. 8 października 2022 roku na moście doszło do wybuchu i pożaru. Ukraińskie media podały, powołując się na źródła, że była to operacja specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). SBU nie skomentowała tych doniesień. Dwa dni później Siergiej Aksjonow, gubernator Krymu z nadania Moskwy, przekonywał na antenie rosyjskiej telewizji, że "wszelkie prace remontowe na moście powinny zakończyć się w ciągu miesiąca lub półtora". Ruch samochodowy został tam jednak przywrócony dopiero w lutym 2023 roku. Zbudowany w 2018 roku most na Krym łączy okupowany przez Rosję od 2014 roku Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Przeprawę osobiście otwierał Władimir Putin. Od początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. 13:08 W wyniku ostrzału przeprowadzonego przez Siły Zbrojne Ukrainy dwa budynki mieszkalne zapaliły się we wsi Belaya Berozka w obwodzie briańskim - poinformował gubernator Aleksandr Bogomaz. Ze wstępnych danych wynika, że nie ma poszkodowanych. 13:01 Nie chcemy czekać do końca wojny Rosji przeciwko Ukrainie, już dziś opracowujemy dowody popełnionych zbrodni - oświadczył na konferencji prasowej inaugurującej działalność Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) Ladislav Hamran, przewodniczący unijnej agencji o charakterze prokuratorskim Eurojust. 12:55 Siergiej Szojgu skomentował bunt zorganizowany przez szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Rosyjski minister obrony powiedział, że "prowokacja nie wpłynęła na działania zgrupowań wojsk". Zobacz również: Szojgu skomentował bunt wagnerowców. Mówił o odwadze żołnierzy 12:50 Zamieszki we Francji zmuszają nas do przemyślenia procesu integracyjnego w Estonii - zwraca uwagę estoński dziennik "Postimees", przywołując kwestię przebywających w kraju uchodźców z Ukrainy oraz mieszkańców "opłakujących usuwane pomniki sowieckie". 12:42 Administracja USA nie jest zainteresowana zmianą nuklearnego status quo w NATO. Ich zdaniem, z militarnego punktu widzenia nie ma to sensu. Jeśli Polska podniesie ten temat, będzie to długa dyskusja - mówił w Studiu PAP analityk PISM Wojciech Lorenz. 12:36 Władimir Putin, dyktator z Kremla, utracił kontrolę nad swoim krajem. Rosja się rozpadnie i świat musi się na to przygotować - powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, w rozmowie z dziennikiem "Bild". 12:29 Jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na miasto Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy - poinformował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Dron bojowy trafił w pięciokondygnacyjny blok mieszkalny. 12:21 W Jakucji na wschodzie Rosji ogłoszono stan wyjątkowy z powodu pożarów lasów - poinformowały władze lokalne. Doliczono się już ponad 110 ognisk pożarów o łącznej powierzchni 61 tys. hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 600 strażaków. 12:16 Około 12 tys. osób ma odpowiadać za bezpieczeństwo podczas szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Siły Litwy będą wspierać funkcjonariusze i żołnierze z 16 krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym z Polski. 12:09 W Hadze rozpoczęło działalność Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA), którego gospodarzem jest Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w sprawach karnych (Eurojust) - poinformowała Komisja Europejska. 12:00 Rząd Rumunii otrzymał zgodę władz USA na modernizację zakupionych w Norwegii myśliwców F-16. W sumie rumuńskie siły zbrojne nabyły tam 32 takie maszyny. Według mediów, amerykański Departament Stanu zatwierdził już możliwość doposażenia samolotów bojowych, które Rumunia w czerwcu sprowadziła z Norwegii. Część mediów twierdzi, że zmodernizowane myśliwce mogą służyć jako samoloty do ćwiczeń dla ukraińskich pilotów w sytuacji, gdyby NATO zatwierdziło Rumunię jako lokalizację ich szkoleń. 11:52 W Zamościu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec Borisem Pistoriusem. Na spotkaniu omówione zostały kwestie związane m. in. z sytuacją bezpieczeństwa w regionie. 11:46 Białoruski reżim może próbować wykorzystać Grupę Wagnera do eskalacji zagrożeń na naszej granicy. Spodziewamy się o wiele bardziej nasilonych prowokacji - mówił w Studiu PAP ekspert PISM Wojciech Lorenz. 11:39 W ubiegłym roku Polska stała się jednym z największych klientów szwedzkiego koncernu zbrojeniowego Saab pod względem liczby przyjmowanych zamówień - pisze "Svenska Dagbladet". Szwedzki dziennik rozmawiał z szefem koncernu Saab na Polskę, który opowiedział, jak 25 lutego 2022 roku, dzień po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozdzwoniły się telefony od potencjalnych klientów z Polski oraz krajów bałtyckich. Z dnia na dzień w Polsce wszystko się zmieniło. W przeszłości procedura zakupu złożonego systemu obronnego trwała od pięciu do ośmiu lat. Teraz liczy się "dostarczenie tu i teraz" - podkreśla Jyrki Kujansuu z firmy Saab, który w przeszłości był oficerem na szwedzkich misjach kierowanych przez NATO, m.in. w Kosowie oraz Bośni.

11:31 Po buncie najemników z Grupy Wagnera pozycja Władimira Putina została znacznie osłabiona - ocenił wiceszef polskiego MSZ Arkadiusz Mularczyk w komentarzu dla austriackiej agencji APA. 11:24 Czy Władimir Putin podzieli los innych rosyjskich tyranów? Jak upadali tamtejsi dyktatorzy? Gościem Tomasza Terlikowskiego w internetowym Radiu RMF24 był dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, historyk oraz ekspert ds. międzynarodowych. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adamski: Rosyjskie elity rozumieją, że wojna jest przegrana i Putin jest przeszkodą 11:17 W centrum Sum w północo-wschodniej Ukrainie w wyniku ataku drona uszkodzony został budynek mieszkalny - poinformował portal Suspilne. Telegram 11:10 Dodatkowe siły już się pojawiają. To jest kwestia najbliższych dni, że 500 nowych funkcjonariuszy oddziałów prewencji i kontrterrorystów pojawi się na granicy z Białorusią - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. 10:56 Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej: Ukraiński biznesmen Jewgienij Czerniak, oskarżony o finansowanie Sił Zbrojnych Ukrainy, został umieszczony na liście poszukiwanych; zatrzymano jego pełnomocników - poinformowano. 10:42 Trwa usuwanie logo Grupy Wagnera z okien głównej siedziby najemniczej firmy wojskowej w rosyjskim Petersburgu / ANATOLY MALTSEV 10:33 Według władz Terytorium Krasnodarskiego, długość korka na Moście Krymskim zaczynającego się w rejonie Tiemriuk wynosiła rano 13 kilometrów. 10:21 Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że terytorium obwodu zostało w niedzielę ostrzelane 140 razy. 10:13 Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko wezwał w rozmowie z "Financial Times" innych sojuszników swojego kraju, w tym USA, by poszli śladem Unii Europejskiej i podjęli wieloletnie zobowiązania w zakresie pomocy finansowej. 10:02 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny współpracującego z Rosją, który planował wysadzenie w powietrze torów kolejowych w obwodzie czerkaskim w środkowej Ukrainie. Według SBU, zatrzymany gromadził informacje o ukraińskiej armii i planował wysadzenie torów podczas przewozu sprzętu wojskowego. Jak dodano, mężczyzna zbierał też dane dotyczące tras transportu sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez zagranicznych partnerów oraz informował stronę rosyjską o lokalizacji systemu obrony przeciwlotniczej w regionie. Za przekazywanie danych otrzymywał od 100 do 200 dolarów. Służba napisała w komunikacie, że mężczyzna został zatrzymany podczas próby przekazania informacji stronie rosyjskiej. Zatrzymany to mieszkaniec miasta Czerkasy, który był wcześniej karany za ciężkie przestępstwo. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. 09:47 W Rosji blokowane są strony internetowe, które zawierają informacje przypominające kampanię wyborczą szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Łącznie zablokowano siedem witryn. 09:40 Tak wygląda obecnie Dniepr w rejonie Dnieprzańskej Elektrowni Wodnej po katastrofie zapory w Nowej Kachowce. Poziom wody sięga tu nie więcej niż pół metra. Telegram 09:32 159 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Indii, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała rano straż graniczna. SG zwraca uwagę, że migranci próbują przekroczyć granicę w dużych grupach. 09:22 Przewodniczący komisji obrony w Dumie Państwowej (izbie niższej rosyjskiego parlamentu) Andriej Kartapołow powiedział, że pomimo wycofania się najemników Grupy Wagnera z frontu, nie ma dziś potrzeby nowej fali mobilizacji. 09:15 Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o "zapobieżeniu zamachu" na głowę anektowanego Krymu Siergieja Aksionowa. Z informacji FSB wynika, że zamach przygotowywał obywatel Rosji urodzony w 1988 roku, a "zwerbowany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU)". 09:07 W niedzielę z Ukrainy do Polski odprawiono 33,4 tys. osób; z Polski na Ukrainę wyjechało 42,9 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - SG odnotowała ponad 13 mln 214 tys. wjazdów do Polski i 11 mln 381 tys. wyjazdów na Ukrainę. 09:02 Państwa członkowskie UE dyskutują o możliwości podłączenia spółki zależnej Rosselkhozbanku do międzynarodowego systemu SWIFT - donosi agencja Reutera, powołując się na brytyjski dziennik "Financial Times". Taki ruch powinien sprawić, że Rosja wyrazi zgodę na przedłużenie kontraktu zbożowego, na mocy którego ukraińskie zboże jest eksportowane z zablokowanych portów czarnomorskich. 08:57 Rozlokowanie dodatkowych sił do ochrony granicy z Białorusią - 500 policjantów i kontrterrorystów odbędzie się w poniedziałek i wtorek - podał w porannym wywiadzie dla Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. 08:45 Na telegramowych kanałach związanych z Grupą Wagnera pojawił się komunikat, w którym poinformowano o zawieszeniu rekrutacji najemników na miesiąc. Zobacz również: Grupa Wagnera zawiesza rekrutację najemników. Są dwa powody 08:33 Ramzan Kadyrow zdementował pogłoski o swojej chorobie. Psy szczekają, a karawana jedzie dalej - powiedział przywódca Czeczenii. Wczoraj plotki na temat stanu zdrowia Kadyrowa podsycił jego syn. Zobacz również: Kadyrow ciężko chory? Przywódca Czeczeni zabrał głos 08:27 Siły rosyjskie zaatakowały minionej nocy Ukrainę dronami. Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały, że obrona powietrzna zestrzeliła 13 z 17 dronów.

W minionym tygodniu siły ukraińskie wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji na wschodzie i południu Ukrainy 37 kilometrów kwadratowych terytorium - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Wiceszefowa resortu przekazała, że na wschodzie Ukrainy wojsko prowadzi działania ofensywne i obronne. Ukraińskie siły idą naprzód na kierunku bachmuckim, a rosyjska armia prowadzi ofensywę na odcinku łymańskim, awdijiwskim i marjinskim. Na wschodzie trwają zacięte walki, a liczba wrogich ostrzałów podwoiła się - dodała Malar. Na wschodzie w ubiegłym tygodniu wyzwolono 9 km kwadratowych terytorium. Na południu kraju Ukraińcy z powodzeniem prowadzą ofensywę na kierunku melitopolskim i berdiańskim. W poprzednim tygodniu wyzwolono ponad 28 km kwadratowych terytorium - podała wiceminister. Łącznie na południu wyzwolono ponad 158 km kwadratowych terytorium. 08:13 W wyniku rosyjskiej inwazji 1/4 mieszkańców Ukrainy została zmuszona do opuszczenia swoich domów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 29 czerwca władze ukraińskie poinformowały, że na mocy nadzwyczajnych przepisów od lipca 2022 roku 139 tys. obywateli zostało ewakuowanych ze stref walk na kontrolowanych przez Kijów obszarach obwodów donieckiego, charkowskiego i chersońskiego. "To tylko część trwającego na Ukrainie szerszego kryzysu związanego z wysiedleniami. ONZ szacuje, że 6,3 miliona Ukraińców pozostaje uchodźcami, a ponad pięć milionów miało zostać przesiedlonych wewnątrz kraju. W wyniku inwazji Rosji 1/4 Ukraińców z przedwojennej populacji wynoszącej 44 miliony pozostaje zmuszona do przebywania poza swoimi domami" - napisano 08:11 Rosyjskie ministerstwo obrony chce wzmocnić kontrolę nad przestrzenią informacyjną w Rosji i zniszczyć reputację części tzw. blogerów wojskowych relacjonujących inwazję na Ukrainę - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 08:04 Zmarła ukraińska pisarka Wiktoria Amelina, która została ciężko ranna 27 czerwca w rosyjskim ostrzale Kramatorska w obwodzie donieckim - poinformowała w niedzielę organizacja PEN Ukraina. Kobieta zmarła w sobotę w szpitalu w Dnieprze. 08:02 Jeżeli Alaksandr Łukaszenka udzielił wagnerowcom schronienia, to jest odpowiedzialny za ich działania. Podejrzewam, że białoruskie służby graniczne będą przez nich wzmocnione, należy więc liczyć się z eskalacją wydarzeń na granicy z Polską - powiedział Polskiej Agencji Prasowej gen. Bogusław Samol. Cezary Faber