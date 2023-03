Xi Jinping po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę planuje odbyć rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - przekazał amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na informacje osób zaznajomionych ze sprawą. Do rozmowy ma dojść prawdopodobnie po wizycie chińskiego przywódcy w Rosji.

Xi Jinping / MARK R. CRISTINO / PAP/EPA

Agencja Reutera poinformowała dziś, że Xi Jinping może przybyć z wizytą do Rosji już w przyszłym tygodniu. Jeszcze w lutym "The Wall Street Journal" informował, że chiński przywódca przygotowuje się do wizyty w Moskwie w nadchodzących miesiącach.

Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin przy okazji swojej podróży do Rosji może odwiedzić również inne europejskie kraje, jednak ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Część osób, na których informacje powołuje się amerykański dziennik, jest zdania, że chęć przeprowadzenia rozmów z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim (w tym przypadku wirtualnie) odzwierciedlają wysiłki Chin, by odgrywać bardziej aktywną rolę w mediacjach dotyczących zakończenia pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Rozmowa z prezydentem Ukrainy, jeśli oczywiście do niej dojdzie, oznaczałaby znaczący krok w staraniach Chin, by odegrać rolę rozjemcy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Podobne działania chińskich władz spotykały się do tej pory w Europie ze sceptycyzmem.

Próba pogodzenia zwaśnionych stron wzmocniłaby również pozycję Chin jako globalnego gracza działającego na rzecz rozejmu. Przed kilkoma dniami Iran i Arabia Saudyjska zapowiedziały ocieplenie wzajemnych stosunków. Jest to efekt spotkania przedstawicieli tych dwóch krajów w Pekinie z udziałem strony chińskiej.

Zagraniczna podróż Xi Jinpinga byłaby pierwszą po tym, jak został wybrany na bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej . To wszystko zbiega się w czasie z rosnącą presją gospodarczą ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się jeszcze do doniesień "The Wall Street Journal".