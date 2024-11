Władimir Putin pogratulował zwycięstwa w wyborach prezydenckich Donaldowi Trumpowi. Ogłosił też, że jest gotów podjąć rozmowy z nowym amerykańskim prezydentem w celu przedyskutowania rozwiązań zakończenia wojny z Ukrainą - a właściwie, jak ujął to rosyjski przywódca "kryzysu ukraińskiego". Na międzynarodowym spotkaniu w Soczi powiedział też wiele innych rzeczy.

Władimir Putin / MAXIM SHIPENKOV/AFP / East News

Putin stwierdził, że imponuje sposób, w jaki Donald Trump tak zdecydowanie pokonał Kamalę Harris i jak dobrze republikański kandydat zniósł czas po lipcowej próbie zamachu na jego życie - informuje agencja Reutera. On jest dzielny - podsumował Władimir Putin.

Prezydent Rosji zaznaczył też, że "nie jest przeciwny" wznowieniu relacji z jakimkolwiek przywódcą zagranicznym. Dodał, że Rosja i Europa muszą wrócić do czasów "obopólnego zaufania". Stwierdził też, że wszelkie próby wywierania presji na Moskwę pozostają bezcelowe.

Można wnioskować, że w ten sposób odniósł się do czwartkowych słów Wołodymyra Zełenskiego, który w Budapeszcie ocenił, iż Putin rozumie jedynie siłę i by osiągnąć trwały pokój w Ukrainie, należy na Rosję wywierać nieustanną presję.

Jesteśmy gotowi wznowić relacje ze Stanami Zjednoczonymi - przekazał podczas przemówienia Władimir Putin, dodając, że "piłka znajduje się teraz po stronie USA".

To co (Trump) mówił o woli wznowienia relacji z Rosją, by zakończyć kryzys ukraiński, w mojej opinii zasługuje na uwagę. Skorzystam z tej okazji, by pogratulować mu wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych - mówił w Soczi Władimir Putin.

A zapytany, czy jego słowa oznaczają gotowość do rozmów z Donaldem Trumpem, odparł: jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi.