Wokół Lisiczańska na wschodzie Ukrainy trwają intensywne walki. Miasto Sumy przygotowuje się do obrony przed ponownym atakiem sił rosyjskich.Cztery osoby zginęły w piątek, a siedem zostało rannych w Słowiańsku w wyniku ostrzału amunicją kasetową - powiadomił mer tego miasta w obwodzie donieckim Wadym Lach. W całym regionie obrażenia odniosło co najmniej 12 osób. Bardzo silne eksplozje dały się słyszeć w sobotę nad ranem w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, nad Morzem Czarnym - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz na Telegramie. Najważniejsze wydarzenia z 129. dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 02.07.2022 roku.

Miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie przygotowuje się do obrony przed ponownym atakiem sił rosyjskich - oświadczył mer Sum Ołeksandr Łysenko w telewizji.

Gabiony (wzmocnienia używane do fortyfikacji - PAP)(...) są instalowane na terytorium miasta, ale też poza jego granicami, na terytorium hromady (gminy), starostw - oznajmił, dodając, że zajmuje się tym cały obwód sumski.

Siły rosyjskie zostały wyparte z graniczącego z Rosją obwodu sumskiego na początku kwietnia. Obwód jest jednak stale ostrzeliwany przez wojska wroga. W połowie maja władze obwodu przekazywały doniesienia o rosyjskich grupach dywersyjnych, próbujących sforsować granicę i wedrzeć się na terytorium Ukrainy.

Ponad 10 tys. mieszkańców okupowanego przez siły rosyjskiego Mariupola w obwodzie donieckim Ukrainy znajduje się w więzieniach separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej - poinformowała w rada miejska Mariupola na Telegramie. Dodano, że więzieni są torturowani i głodzeni.



Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały w sobotę o zakończeniu prac poszukiwawczych w ostrzelanym przez Rosjan centrum handlowym w Krzemieńczuku. Łącznie 22 osoby zginęły lub zostały uznane za zaginione - przekazał Witalij Małecki, mer tego miasta w środkowej Ukrainie.

Rada podała, że wiadomo o czterech więzieniach, w których osadzeni zostali mieszkańcy Mariupola: dwóch w Jełeniwce i jednym w Makijiwce, zaś czwarte to areszt śledczy w Doniecku.

Według rady ludzie przetrzymywani są w straszliwych warunkach. Po 10 osób jest zamkniętych w ciasnych celach 2 na 3 metry. Mieszkańcy Mariupola prawie nie dostają wody ani jedzenia. Nie są wypuszczani na zewnątrz. Nie mają żadnego dostępu do normalnej pomocy medycznej i są poddawani różnym torturom - od psychicznych po fizyczne - podkreśliła rada.

Trzy okręty rosyjskiej marynarki wojennej przepłynęły pomiędzy najbardziej wysuniętymi na zachód wyspami Japonii, Yonaguni i Iriomote - poinformował resort obrony w Tokio.

Agencja Kyodo powiązała incydent ze wzrostem napięcia w relacjach Tokio z Moskwą na tle wojny na Ukrainie.

Japonia przyłączyła się do wielu spośród sankcji nałożonych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę, w tym zamroziła aktywa prezydenta Władimira Putina i jego bliskich współpracowników, a także rosyjskich oligarchów. Wprowadziła również restrykcje dotyczące eksportu do Rosji wysokich technologii.

Premier Japonii Fumio Kishida jako pierwszy przywódca tego kraju w historii uczestniczył w tym tygodniu w szczycie NATO w Madrycie. Po raz kolejny potępił tam rosyjską inwazję na Ukrainę oraz zapowiedział pogłębienie współpracy pomiędzy swoim krajem i Sojuszem.

Wokół Lisiczańska na wschodzie Ukrainy trwają intensywne walki, ale miasto nie zostało okrążone przez wroga i wciąż znajduje się pod kontrolą naszych wojsk - poinformował rzecznik ukraińskiej Gwardii Narodowej Rusłan Muzyczuk, cytowany przez agencję UNIAN.

Lisiczańsk jest od kilku tygodni nieustannie ostrzeliwany przez agresora. 27 czerwca rosyjskie siły zaatakowały w Lisiczańsku grupę mieszkańców oczekujących na dostawę wody, zabijając osiem osób i raniąc ponad dwadzieścia.



Władze Lwowa przygotowują scenariusze działań na wypadek ataku z terytorium Białorusi - powiadomił w sobotę mer miasta Andrij Sadowy. W dzielnicach powstaną stosowne sztaby, a formacje obrony terytorialnej przejdą dodatkowe przeszkolenie.

Najeźdźcy mogli tam pozostawić jakiś ważny tajny sprzęt czy aparaturę, dlatego rosyjskie wojska próbują zapobiec trafieniu tych urządzeń w ręce Ukraińców - ocenił w sobotę ukraiński ekspert Mychajło Żyrochow, komentując ostrzał tej małej, ale strategicznie ważnej wyspy na Morzu Czarnym.

Czterech rosyjskich żołnierzy zginęło, a dziesięciu zostało rannych w wyniku strzelaniny, która wybuchła podczas kłótni w jednym z oddziałów wroga w pobliżu miejscowości Tokmak - poinformowały w sobotę na Telegramie władze obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy.

Polska jest trzecim krajem świata pod względem wielkości pomocy wojskowej przekazywanej Ukrainie; rząd w Warszawie zobowiązał się już do udzielenia Kijowowi wsparcia o wartości 1,81 mld dolarów - wynika z analizy opublikowanej przez BBC. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu zajmują USA i Wielka Brytania.



Rosja po raz kolejny zmieniła taktykę i obecnie intensywnie atakuje rakietami obiekty cywilne, by zastraszyć ukraińskie społeczeństwo i przymusić władze w Kijowie do rozmów czy ustępstw terytorialnych - ocenił w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson otrzymał tytuł honorowego obywatela Odessy - powiadomił w piątek wieczorem mer tego ukraińskiego miasta nad Morzem Czarnym Hennadij Truchanow.

Ukraińska armia pokazała film ze swoimi samolotami. W tle gra hymn kraju.

Ukraińscy artylerzyści zniszczyli jednym strzałem rosyjski zestaw przeciwlotniczy "Pancyr". W siecie pojawił się film

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 35 870 żołnierzy, w tym około 120 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Cztery osoby zginęły w piątek, a siedem zostało rannych w Słowiańsku w wyniku ostrzału amunicją kasetową - powiadomił mer tego miasta w obwodzie donieckim Wadym Lach. W całym regionie obrażenia odniosło co najmniej 12 osób.



W piątek wojska ukraińskie odparły dwa zmasowane natarcia przeciwnika w okolicy Lisiczańska - powiadomił szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Pozostała pod kontrolą Ukrainy część regionu jest pod ostrzałem "ze wszystkich rodzajów uzbrojenia".



Rosyjskie wojska przeprowadziły ataki z powietrza w Donbasie i pod Charkowem, a także bez powodzenia nacierały pod Słowiańskiem; na Białorusi przy granicy z Ukrainą przedłużono "ćwiczenia mobilizacyjne" - powiadomił w sobotę w porannym komunikacie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.



We Lwowie jest 150 tys. uchodźców, niektórzy nie mają gdzie wrócić, dlatego są gotowi kupić tu mieszkania. Po wojnie, we Lwowie zostanie ok. 50 tysięcy z nich. Budowa mieszkań wyniesie 800 mln euro. Mamy możliwości budowalne, ale pozostaje pytanie o finanse - mówi PAP mer Lwowa Andrij Sadowy.

Bardzo silne eksplozje dały się słyszeć w sobotę nad ranem w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, nad Morzem Czarnym - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz na Telegramie.



Ukraina prowadzi intensywne rozmowy z partnerami na temat dostaw nowych broni aby zniwelować przewagę rosyjskich agresorów - oświadczył prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w nagraniu wideo.

W dalszym ciągu aktywnie negocjujemy (na temat dostaw) nowych broni od naszych partnerów. Są one niezbędne w Donbasie, obwodzie charkowskim, na południu Ukrainy - oświadczył Zełenski. Robimy wszystko aby zniwelować przewagę okupantów - dodał.