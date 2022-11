Generał armii Mark Millley oszacował, że rosyjska armia straciła ponad 100 tys. zabitych i rannych żołnierzy w Ukrainie . Ukraińskie siły najprawdopodobniej weszły do strategicznej miejscowości Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - pisze Kyiv Independent. Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. "Jest zbyt wcześnie, by mówić o rosyjskim wycofaniu się z Chersonia" - skomentował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Śledzimy dla was najnowsze informacje związane z 260. dniem wojny w Ukrainie w naszej relacji z 10.11.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraińscy żołnierze strzelają z haubicy 2S7 Pion na stanowiskach bojowych w obwodzie chersońskim / Viacheslav Ratynskyi / PAP 05:28 Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału w spotkaniu przywódców z państw Grupy 20 (G20) na Bali w przyszłym tygodniu, powiedział w czwartek Agencji Reuters urzędnik indonezyjskiego rządu. Putin będzie reprezentowany przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który ma dołączyć do jednego ze spotkań wirtualnie - powiedział Jodi Mahardi,zastępca ministra ds. zasobów morskich. 05:19 Generał armii Mark Millley oszacował, że rosyjska armia straciła ponad 100 tys. zabitych i rannych żołnierzy w Ukrainie i dodał, że najprawdopodobniej siły zbrojne Kijowa poniosły w wojnie straty na podobnym poziomie. Dodał, że od początku inwazji Rosji w lutym w wojnie prawdopodobnie zginęło również około 40 tys. ukraińskich cywilów. 05:05 Odmówiliśmy Ukrainie przekazania samolotów, bo nie chcemy III wojny światowej - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Dodał też, że USA nie zgodziły się też przekazać Ukraińcom rakiet długiego zasięgu. Biden odniósł się w ten sposób do wcześniejszych słów lidera republikanów w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, który zapowiadał, że po dojściu do władzy jego partia nie będzie wypisywać dla Ukrainy "czeków in blanco". Zobacz również: Biden odniósł się do wojny w Ukrainie. Wspomniał o "kompromisie"

