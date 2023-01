Pomimo ciężkich strat, Rosjanie nadal posuwają się na kierunkach Bachmut, Awdijiwka i Nowopawliwsk - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii. Władimir Putin przygotowuje się do nowej ofensywy, która może się zacząć już w lutym lub marcu - informuje Bloomberg, powołując się na źródła w rosyjskich władzach. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko poinformował, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Korea Płn. skrytykowała USA za obietnicę dostarczenia czołgów Ukrainie. Sobota jest 339. dniem rosyjskiej agresji. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

Zniszczenia w Kostiantyniwce / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

20:03

Wiosną moskiewscy deweloperzy związani z federalnym rządem Rosji rozpoczną budowę mieszkań klasy "elite economy" w ramach programu kredytów hipotecznych na nieruchomości w Mariupolu - przekazał lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko, ostrzegając, że w wyniku tego wiele osób straci swoje domy. "Co z ludźmi?", zapytał i dodał: A ludzie (wyszli) na ulice w poszukiwaniu nowego życia bez szans na przyszłość.

Przed napaścią Rosji na Ukrainę liczba mieszkańców Mariupola wynosiła około 430 tys. Według ONZ miasto opuściło około 350 tys. cywilów. Brak dokładnych danych o ofiarach rosyjskiej agresji w Mariupolu. Ukraińskie władze przypuszczają, że od lutego do maja 2022 roku mogły tam zginąć dziesiątki tysięcy osób.

18:51

Z kolei w okolicach Kupiańska, Łymana, Chersonia i Zaporoża Rosjanie są w defensywie.

Armia przekazała także, że Rosjanie nadal wywierają presję na mieszkańców okupowanych terenów. W Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pracownikom, którzy nie podpisali umów z okupantami, zablokowano przepustki na stację.

18:18

Rosja przeprowadziła dziś 15 ostrzałów, są ofiary cywilne - poinformował sztab generalny ukraińskiego wojska.

17:35

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała dwóch byłych "urzędników" pracujących w lokalnych strukturach administracji okupowanych regionów krajów.

Na tereny kontrolowane przez Kijów przybyli jako "uchodźcy" i starali się otrzymać pracę w instytucjach państwowych. SBU uznała to za próbę infiltracji.

17:32

Rosyjski resort obrony przekazał, że ukraińscy żołnierze ostrzelali z HIMARS-ów szpital we wsi Nowoajdar w okupowanym obwodzie ługańskim. W placówce mieli leczyć się żołnierze, ale także cywile.

Zginęło 14 osób, a 24 zostały ranne.

15:58

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro, odpowiadając na amerykańską propozycję przekazania przez kraje latynoamerykańskie rosyjskiej broni Ukrainie, oświadczył, że woli, aby rosyjska broń zakupiona przed wieloma laty przez Kolumbię stała się "złomem", niż została przekazana Kijowowi.

Teraz najlepszą rzeczą dla ludzkości jest pokój między Ukrainą i Rosją, a nie przedłużanie wojny - napisał na Twitterze w piątek. - Nie pomogę przedłużać żadnej wojny". Jednocześnie wezwał do podniesienia do rangi przestępstwa międzynarodowego agresji jednego kraju na drugi i potępił "wszelkie agresje i blokady".

W tym samym czasie prezydent Brazylii Lula de Silva odrzucili petycję rządu niemieckiego, aby przekazać Ukrainie amunicję do czołgów Leopard - poinformował dziennik "Folha de Sao Paolo". Decyzja została podjęta na spotkaniu Partii Robotniczej (PT) z wysokim dowództwem brazylijskich sił zbrojnych i ministrem obrony Jose Mucio.

15:49

Trzy osoby zginęły, a 14 zostało rannych w rosyjskim ostrzale miejscowości Konstantynówka w obwodzie donieckim - podał gubernator Pawło Kyryłenko.

Wcześniej informowano o trzech zabitych i dwóch rannych.

14:31

Dostarczając broń Ukrainie zawsze będę miał na uwadze bezpieczeństwo Niemiec - zapewnił kanclerz Olaf Scholz w sobotę w swoim cotygodniowym wystąpieniu wideo z cyklu "Kanzler Kompakt". Zaapelował też do rodaków: Zaufajcie rządowi! Zaufajcie także mnie!

Wielu ludzi w Niemczech chciałoby, "żeby wojna się nie zbliżała", żeby rząd i kanclerz trzymali nerwy na wodzy - powiedział Scholz. Właśnie to wam obiecuję - zaznaczył. Dodał, że podejmowane decyzje są zawsze dokładnie przemyślane i skoordynowane na szczeblu międzynarodowym.

Obiecuję, że zawsze mamy na uwadze bezpieczeństwo Niemiec - zapewnił. Dla mnie to jest odpowiedzialna polityka w czasach, kiedy w naszym sąsiedztwie toczy się tak straszna wojna - podkreślił.

14:12

Tylko w obwodzie charkowskim identyfikacji wymaga ponad 400 ciał ofiar rosyjskiej agresji, odnalezionych na wyzwolonych terenach - powiadomiła w sobotę ukraińska policja.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku policji, przekazano że prace ekspertów w celu identyfikacji ciał ofiar rosyjskiej agresji toczą się "każdego dnia".

W obwodzie charkowskim udało się zidentyfikować 199 ciał, odnalezionych w zbiorowych grobach, na ulicach, w budynkach, doraźnych miejscach pochówku. Wśród nich są zakatowani, rozstrzelani - zaznaczono.

13:55

Brytyjska armia ma poczucie, że bierze na siebie niemal cały ciężar brytyjskiej pomocy dla Ukrainy i uważa, że Royal Navy i RAF, czyli marynarka i siły powietrzne, powinny w większym stopniu w niej uczestniczyć - pisze w sobotę dziennik "Daily Telegraph".

Według źródeł gazety, w armii istnieje przekonanie, iż ogłoszone przekazanie 14 czołgów Challenger 2 i mające się zacząć w poniedziałek szkolenia ukraińskich żołnierzy w zakresie ich obsługi, są kolejnym przykładem tego, że bierze ona na siebie "lwią część" pomocy, a pozostałe elementy składowe sił zbrojnych powinny "pomóc w niesieniu tego ciężaru". "Jeśli poważnie myślimy o zapewnieniu, że Ukraina wygra, powinniśmy zmierzać w tę stronę" - mówi jedno z cytowanych źródeł.

13:03

O kolejnych skazanych na kary więzienia bojownikach, którzy uczestniczyli w wojnie przeciwko Ukrainie, powiadomiła w sobotę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Wymierzono im kary pozbawienia wolności od 10 do 15 lat.

Mężczyźni walczyli w różnych formacjach zbrojnych po stronie Rosji na wschodzie i południu Ukrainy po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę inwazji rosyjskiej w lutym 2022 r. i "aktywnie uczestniczyli w szturmach na ukraińskie miejscowości" - poinformowała SBU w komunikacie.

11:59

Trzy osoby zginęły i co najmniej dwie zostały ranne w wyniku przeprowadzonego w sobotę rano przez siły rosyjskie ataku rakietowego na dzielnicę mieszkalną w Kostiantyniwce w obwodzie donieckim Ukrainy - powiadomił szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. "Zginęli trzej cywile, co najmniej dwoje jest rannych" - napisał Kyryłenko w Telegramie.

11:20

Izrael zakulisowo wspiera Ukrainę w stopniu znacznie większym niż wynika to z publicznie znanych informacji - powiedział ambasador Izraela w Niemczech Ron Prosor w weekend grupie medialnej Funke.

"Mamy Rosjan w Syrii. Jak wiadomo, izraelska armia regularnie zatrzymuje dostawy broni z Iranu do Syrii i Libanu. Wśród nich są irańskie drony i rakiety, których Rosja używa na Ukrainie" - dyplomata tłumaczył powściągliwość Izraela w sprawie wspierania Ukrainy.

Argumentował również, że w Rosji mieszka duża społeczność żydowska. Zapytany, czy Izrael mógłby całkowicie zablokować dostawy irańskich dronów Prosor odpowiedział krótko: "nie".

11:07

Nasza stała ocena pokrywa się z ostatnimi doniesieniami Bloomberga, który na podstawie źródeł na Kremlu przekazał, że Putin przygotowuje nową ofensywę na Ukrainie, planowaną na luty, marzec - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie. Dodaje, że celem nowej rosyjskiej kampanii będzie najprawdopodobniej obwód ługański lub doniecki.

ISW już wcześniej informował, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia w ciągu najbliższego pół roku zdecydowanej operacji wojskowej, która może mieć zarówno charakter ofensywny, jak i defensywny. Zadaniem sił rosyjskich jest odzyskanie inicjatywy i zakończenie serii sukcesów operacyjnych wojsk ukraińskich - podkreślano.

11:06

Doradca prezydenta Ukrainy skrytykował MKOl za wspieranie Rosji kilka dni po tym, jak Olimpijska Rada Azji zaproponowała sportowcom rosyjskim i białoruskim udział w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

"MKOl proponuje światu propagowanie przemocy, masowych mordów, destrukcji. Dlatego nalega, aby rosyjscy sportowcy uczestniczyli w zawodach jako prawdziwi +ambasadorowie śmierci+... Sport nie istnieje poza polityką - sport go promuje. W ten sposób MKOl promuje rosyjską antyludzką politykę" - napisał w sobotę na Twitterze Mychajło Podolak.

11:05

Ponad 300 Rosjan zginęło w ukraińskim ataku na przerobiony na bazę wojskową budynek szkoły w Makiejewce - informuje w najnowszym raporcie brytyjskie ministerstwo obrony. Strona rosyjska wcześniej przekazywała o 89 ofiarach. Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc.

09:51

W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim Ukrainy zginęły w ciągu ostatniej doby cztery osoby, a siedem zostało rannych; w obwodzie chersońskim odnotowano dwie ofiary śmiertelne i siedmiu rannych - informują władze lokalne w sobotę.

W rejonie Sołedaru zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne. W Bachmucie ranne są dwie osoby. Pod ostrzał trafiły domy mieszkańców i infrastruktura cywilna.



08:57

Syreny zawyły dziś w 11 regionach Ukrainy. Alarmy były związane z atakiem rakietami balistycznymi. Od kilku dni Rosjanie ostrzeliwują właśnie tymi rakietami dalekiego zasięgu południowy ukraiński front.



W ciągu ostatniego dnia rosyjscy okupanci wystrzelili 10 rakiet, z których jedna uderzyła na infrastrukturę cywilną Zaporoża, przeprowadzili 26 nalotów lotniczych i 81 ostrzałów z aktywnych systemów wirowych, w tym obiektów cywilnych w mieście Ochakow. Wśród cywilów są ranni i zabici.



08:50

Powszechna dezinformacja w rosyjskich komunikatach zwykle wynika z połączenia świadomego kłamstwa autoryzowanego przez przywódców wyższego szczebla i niedokładnych raportów młodszych urzędników chcących umniejszyć własne winy - zaznaczyło brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej informacji wywiadowczej przypomniano, że w ataku na kwatery rosyjskich żołnierzy w Makijiwce koło Doniecka 1 stycznia z dużym prawdopodobieństwem było ponad 300 ofiar, przy czym większość z nich to prawdopodobnie zabici lub zaginieni, a nie ranni, natomiast po ataku rosyjskie ministerstwo obrony podjęło rzadki krok publicznego przyznania się do poniesionych strat, twierdząc, że 89 osób zostało zabitych.

"Rosyjscy urzędnicy prawdopodobnie ocenili, że unikanie komentarza wobec powszechnej krytyki rosyjskich dowódców w związku z tym zdarzeniem jest nieopłacalne. Różnica między liczbą ofiar, którą uznała Rosja, a prawdopodobnym prawdziwym bilansem podkreśla wszechobecność dezinformacji w rosyjskich komunikatach publicznych. Zwykle wynika to z połączenia świadomego kłamstwa autoryzowanego przez przywódców wyższego szczebla oraz przekazywania niedokładnych raportów przez młodszych urzędników, pragnących w rosyjskiej kulturze 'obwiń i zwolnij' umniejszyć swoje błędy" - oceniono.

08:28

Pomimo dużych strat Rosji na Ukrainie Władimir Putin przygotowuje się do nowej ofensywy, która może się zacząć już w lutym lub marcu - informuje Bloomberg, powołując się na źródła w rosyjskich władzach. Dodaje, że w dłuższej perspektywie Rosja przygotowuje się na długotrwały konflikt.

"Kreml chce pokazać, że jego wojska mogą odzyskać inicjatywę po tym, jak przez miesiące tracił przewagę, by skłonić Kijów i jego sojuszników do zgody na jakiś rodzaj rozejmu, dającego Rosji kontrolę nad już okupowanymi terytoriami Ukrainy" - pisze Bloomberg na podstawie zaznajomionych ze sprawą źródeł, w tym urzędników i doradców.

Agencja zaznacza, że niemal rok po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę wojny, którą "miała trwać tygodnie", Putin szykuje się do nowego uderzenia, jednocześnie przygotowując Rosję do długotrwałego konfliktu z USA i ich sojusznikami.

07:24

Zmierzch ery czołgów to mit. To dość uniwersalna broń na polu walki, która bardzo dobrze łączy w sobie takie cechy jak siła ognia, mobilność i przeżywalność na polu walki - powiedział PAP redaktor Defence24 Damian Ratka.

Ekspert ocenił, że myślenie o istnieniu armii bez czołgów to "po prostu bzdura". Zauważył, że "wszystkie armie na świecie inwestują w broń pancerną", wymieniając m.in. USA, Izrael, Chiny, Rosję, Wielką Brytanię, Francję czy Niemcy. Dodał, że kraje Europy budzą się z letargu zimnej wojny oraz rozpadu Związku Radzieckiego, inwestując w zakupy oraz modernizację tego sprzętu.

06:46

"Owszem, Niemcy schrzanili politykę wobec Rosji. Ale, co my zrobiliśmy w Wietnamie? W Iraku? Czy to jest powód, aby więcej z nami nie współdziałać?" - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej Plus Minus" były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

Były ambasador USA był pytany w wywiadzie o zwłokę Niemiec z przekazaniem Ukrainie czołgów Leopard 2 i wydaniem zgody na podobny ruch ze strony Polski i innych aliantów.

"Niemiecka polityka wobec Ukrainy to jest wielki bałagan. Nie, żeby Niemcy nic nie robili po 24 lutego, zrobili dużo, i to w dobrej sprawie. Razem z Amerykanami i Brytyjczykami dostarczają Ukraińcom najwięcej broni. Ale jednocześnie na widoku publicznym nieporadnie odsłaniają swoje wahania, członkowie rządu federalnego wygłaszają sprzeczne opinie. A to prowokuje cyników do formułowania zarzutu, że w Berlinie szykują się do wznowienia interesów z Moskwą, jak tylko wojna się skończy" - odpowiedział Fried.

06:40

Korea Płn. skrytykowała w sobotę USA za obietnicę dostarczenia czołgów Ukrainie twierdząc, że Waszyngton "ponownie przekracza czerwoną linię aby uzyskać hegemonię w drodze wojny zastępczej" - poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Oświadczenie w tej sprawie ogłosiła Kim Jo Jong, wpływowa siostra północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una. Stwierdziła ona, że Korea Północna będzie "w tym samym okopie" co Rosja w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi.

"Wyrażam poważne zaniepokojenie w związku z eskalacją sytuacji wojennej poprzez dostarczenie Ukrainie sprzętu wojskowego do ofensywy lądowej" - głosi oświadczenie Kim Jo Jong. Stany Zjednoczone i kraje Zachodu "nie mają ani prawa ani podstaw aby oczerniać wykonywanie przez suwerenne państwa prawa do samoobrony" - dodała.

06:00

Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział w piątek w wywiadzie dla telewizji BFM, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Nie określił jednak konkretnie, z których państw takie uzbrojenie pojedzie na Ukrainę.

"Na dzień dzisiejszy mój kraj potwierdził umowy, w ramach których otrzyma 321 ciężkich czołgów" - poinformował Omelczenko.