Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że Kijów zakończył naprawę rurociągu "Przyjaźń" i transport rosyjskiej ropy może zostać wznowiony. Infrastruktura ta została uszkodzona w rosyjskim ataku pod koniec stycznia. Tymczasem w poniedziałek Peter Magyar - lider partii TISZA, która wygrała niedawne wybory parlamentarne na Węgrzech - zapewnił, że jeśli rurociąg ten wznowi przesył, to po objęciu urzędu premiera wycofa blokadę na unijną pożyczkę 90 mld euro dla Kijowa, którą nałożył ustępujący premier Viktor Orban.

Ukraina naprawiła rurociąg "Przyjaźń"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował we wtorek obszerny wpis na platformie X, w którym poinformował, że Ukraina zakończyła naprawę rurociągu "Przyjaźń" i może on wznowić działanie. Ta infrastruktura transportuje rosyjską ropę m.in. na Węgry przez Ukrainę. Została uszkodzona pod koniec stycznia w rosyjskim uderzeniu.

Jednocześnie prezydent Ukrainy podkreślił, że wciąż istnieje zagrożenie, że Rosja zaatakuje rurociąg "Przyjaźń".

"Chociaż nikt obecnie nie może zagwarantować, że Rosja nie powtórzy ataków na infrastrukturę rurociągową, nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia jej działania" - napisał Zełenski.

Tymczasem w nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony przeprowadziły nalot na obwód samarski w Rosji. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy celem ataku była stacja w miejscowości Proswiet, będąca częścią łańcucha dostaw ropociągu "Przyjaźń".

Unijna pożyczka dla Kijowa zostanie odblokowana?

Ukraiński przywódca zaznaczył wprost, że Kijów "łączy to z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, który został już zatwierdzony przez Radę Europejską".

Tymczasem w poniedziałek Peter Magyar - lider partii TISZA, która niedawno wygrała parlamentarne na Węgrzech - zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera wycofa on blokadę nałożoną przez ustępującego premiera Viktora Orbana na unijną pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Kijowa.

Rurociąg "Przyjaźń" zarzewiem międzynarodowego konfliktu

Uszkodzony rurociąg "Przyjaźń" był zarzewiem konfliktu między Ukrainą a Węgrami i Słowacją, gdzie rosyjska ropa także dociera tą drogą. Po uszkodzeniu spowodowanym rosyjskim atakiem, Kijów zapewniał, że prowadzi naprawę tej infrastruktury. Budapeszt i Bratysława utrzymywały jednak, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu.

W reakcji na wstrzymanie dostaw z Rosji Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.