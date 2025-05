Donald Trump kolejny raz zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Zdaniem prezydenta USA nie dojdzie do postępów w sprawie pokoju, dopóki nie spotka się on z Władimirem Putinem.

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

Trump uważa, że bezpośrednie spotkanie z Putinem jest kluczowe dla osiągnięcia postępów w sprawie pokoju w Ukrainie.

Władimir Putin nie weźmie udziału w czwartkowych rozmowach, co zdaniem ekspertów osłabia perspektywy na osiągnięcie porozumienia pokojowego.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z tureckim liderem Recepem Tayyipem Erdoganem w Ankarze, co może mieć wpływ na dalszy przebieg negocjacji.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte krytykuje postawę Rosji, podkreślając gotowość Ukrainy do rozmów pokojowych.

W Stambule mają dziś rozpocząć się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji na temat wojny. Również dziś ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się w Ankarze z tureckim przywódcą Recepem Tayyipem Erdoganem.

Wiadomo, że w czwartkowych rozmowach nie weźmie udziału Władimir Putin. Zdaniem wielu ekspertów to osłabia perspektywę negocjacji pokojowych.

Trump: Nie jestem zaskoczony nieobecnoscią Putina

Do sprawy odniósł się Donald Trump. Nic się nie stanie, dopóki Putin i ja się nie spotkamy - powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie samolotu prezydenckiego tuż przed wylądowaniem w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zapewnił, że nie jest zaskoczony nieobecnością Władimira Putina w Turcji. Według niego prezydent Rosji przybyłby na rozmowy tylko wówczas, gdyby zjawił się tam również Trump.

Wcześniej w czwartek prezydent USA nie wykluczył, że w piątek uda się do Turcji, jeśli dojdzie do postępu w negocjacjach między Ukrainą i Rosją.

Myślałem o tym, by tam pojechać. (...) Gdyby coś się wydarzyło, pojechałbym w piątek, gdyby było to zasadne - powiedział Trump, cytowany przez agencję Reutera.

Zdaniem szefa MSZ Turcji Hakana Fidana, Rosja i Ukraina muszą pójść na kompromis, dążąc do pokoju. Jak dodał, Ankara ma nadzieję, że rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji przyniosą rezultaty.

Rutte: Rosjanie nie wykorzystują okazji

Postawę Rosjan skrytykował sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Piłka jest teraz wyraźnie po stronie Rosji. Rosjanie wysyłają delegację niskiego szczebla i nie korzystają z okazji, jaką daje prezydent Zełenski. Powiedział, że jest gotów usiąść do rozmów z Putinem i gdy tylko nastąpi zawieszenie broni, może negocjować porozumienie pokojowe. Ukraina jest więc wyraźnie gotowa - oznajmił Rutte na konferencji prasowej.

Szef NATO poinformował również, że podczas spotkania szefów MSZ podkreślono pełne poparcie dla wysiłków prezydenta USA Donalda Trumpa, aby doprowadzić wojnę do "sprawiedliwego i trwałego zakończenia tak szybko, jak to możliwe". To priorytet, który wszyscy podzielamy - zadeklarował Holender.

Potwierdzone zostało także, jak dodał, długoterminowe wsparcie państw NATO dla Ukrainy.

Nie chodzi o przedłużanie wojny, ale o zapewnienie, że Ukraina będzie mogła bronić się dziś i w przyszłości. Niezależnie od tego, czy dojdzie do porozumienia, czy nie, jasne jest, że nasze wsparcie dla Ukrainy będzie nadal ważne dla zapewnienia trwałego pokoju. Wszystko to - zwiększone inwestycje w obronę, wzmocnione zdolności przemysłu obronnego i ciągłe wsparcie dla Ukrainy - pomoże zachować stabilność w całym naszym obszarze euroatlantyckim - powiedział szef Sojuszu.

Co zrobi Zełenski?

Wcześniej Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że weźmie udział w czwartek w rozmowach pokojowych z Rosją w Stambule tylko pod warunkiem, że zjawi się tam również przywódca Rosji Władimir Putin.

Kreml ogłosił, że Putin nie przyjedzie, a na czele rosyjskiej delegacji ma stanąć jego doradca Władimir Miedinski. Prezydent Ukrainy, w reakcji na ten komunikat, przekazał, że Ukraina podejmie decyzję o kolejnych krokach w sprawie rozmów z Rosją po spotkaniu z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Rozmowy Zełenskiego z przywódcą Turcji rozpoczęły się po południu w Ankarze.

Biały Dom poinformował, że na rokowania do Stambułu udadzą się sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalni wysłannicy, Steve Witkoff i Keith Kellogg.