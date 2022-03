"Jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy" - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg. "Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza ten kraj" – dodał.

Jens Stoltenberg, szef NATO / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA Na konferencji prasowej Jens Stoltenberg podkreślił, że państwa sojusznicze są zgodne co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie. Ale sojusznicy są także zgodni co do tego, że NATO nie powinno przemieszczać swoich sił ani na lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną. Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt, ta wojna nie eskalowała poza Ukrainę - podkreślił szef NATO. Stoltenberg podkreślił, że Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego mierzy się dziś z nową rzeczywistością, dlatego też konieczne jest skierowanie systemu wspólnej obrony na nowe tory. Dzisiaj zleciliśmy naszym dowódcom wojskowym opracowanie opcji (obrony - przyp. red.) we wszystkich dziedzinach. Ląd, przestrzeń powietrzna, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna - powiedział. Jak dodał, jeśli chodzi o siły lądowe, oznaczałoby to "znacznie więcej sił we wschodniej części Sojuszu", w wyższej gotowości i z większą ilością sprzętu. Ważne, przeczytaj: Wstępny plan pokojowy między Ukrainą a Rosją? Jest komentarz Ukraińców