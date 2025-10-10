Szef MSZ Radosław Sikorski z wizytą w Ukrainie. Wicepremier w piątkowy poranek pojawił się we Lwowie, gdzie m.in. otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Radosław Sikorski we Lwowie / MSZ /

Sikorski o negocjacjach z Rosją: Najpierw pokaz siły, potem dialog

Wicepremier, minister Radosław Sikorski przebywa dziś z wizytą we Lwowie - poinformowało MSZ. Minister rozpoczął wizytę od złożenia kwiatów w miejscu budynku mieszkalnego zniszczonego podczas trwającej wojny. "Wizytę w Ukrainie rozpocząłem upamiętnieniem ofiar rosyjskiej agresji w Łapajówce" - napisał na platformie X wicepremier. Sikorski otrzymał też tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Witamy dziś w ścianach naszego uniwersytetu jednego z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów - powiedział dziekan wydziału stosunków międzynarodowych tej uczelni Markijan Malski, który w przeszłości był ambasadorem Ukrainy w Polsce.