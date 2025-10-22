W środę rano Charków ponownie stał się celem rosyjskich ataków powietrznych. W wyniku jednego z nich, rosyjski dron uderzył w prywatne przedszkole w dzielnicy Chołodnohirska. Na miejscu wybuchł pożar, a wśród rannych są dzieci. Trwa akcja ratunkowa i dogaszanie ognia.

Charków, zdj. ilustracyjne / SERGEY BOBOK/AFP / East News

Rosyjski dron uderzył w przedszkole w Charkowie, raniąc czworo dzieci.

Miasto od kilku dni jest celem zmasowanych ataków z użyciem dronów i bomb lotniczych, w wyniku których rannych zostało kilkanaście osób, a jedna zginęła.

Służby ratunkowe nieustannie pracują na miejscu tragedii, a władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Rosyjski dron uderzył w przedszkole w Charkowie

Według informacji przekazanych przez mera Charkowa, Ihora Terechowa, w wyniku ataku rannych zostało czworo dzieci, z których jedno w stanie nieprzytomnym trafiło na oddział reanimacji. Pozostałe dzieci zostały ewakuowane z budynku, jednak sytuacja na miejscu wciąż jest bardzo poważna. Pożar, który wybuchł po uderzeniu drona, objął znaczną część przedszkola i wymagał natychmiastowej interwencji służb ratunkowych.

Atak na przedszkole to kolejny dramatyczny rozdział w trwających od miesięcy rosyjskich ostrzałach Charkowa. Miasto, położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją, regularnie doświadcza nalotów i ostrzałów rakietowych. Według relacji mera, już od wtorkowego wieczoru Charków był celem zmasowanych ataków z użyciem dronów oraz kierowanych bomb lotniczych. W wyniku tych ataków poważnie ucierpiała dzielnica Industrialna, gdzie uszkodzonych zostało co najmniej 15 domów jednorodzinnych.

Charków pod ostrzałem

W środę po północy mer miasta poinformował o dziewięciu osobach rannych w wyniku nocnych ostrzałów. W godzinach porannych doszło do kolejnego ataku, tym razem ponownie z użyciem ciężkich dronów uderzeniowych. Szef władz wojskowych obwodu charkowskiego, Ołeh Syniehubow, przekazał, że w wyniku porannego ataku rannych zostało sześć osób, a jedna zginęła.

Na miejscu tragedii w dzielnicy Chołodnohirska wciąż pracują służby ratunkowe. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł po uderzeniu drona, a ratownicy medyczni udzielają pomocy poszkodowanym dzieciom i personelowi przedszkola. Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych.

Ataki na obiekty cywilne, w tym placówki edukacyjne, są szczególnie potępiane przez społeczność międzynarodową. Organizacje humanitarne i obrońcy praw człowieka wielokrotnie zwracali uwagę na tragiczne skutki takich działań dla najmłodszych mieszkańców Ukrainy. Dzieci, które ucierpiały w dzisiejszym ataku, zostały natychmiast przewiezione do szpitali, gdzie lekarze walczą o ich życie i zdrowie.

Sytuacja w Charkowie pozostaje napięta. Mieszkańcy miasta żyją w ciągłym zagrożeniu, a kolejne ataki pogłębiają poczucie niepewności i strachu. Władze lokalne oraz służby ratunkowe są w stanie podwyższonej gotowości, by jak najszybciej reagować na kolejne zagrożenia.