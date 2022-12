"(...) Są dowody, że Rosja przygotowuje nową szeroko zakrojoną ofensywę, która może się rozpocząć przed końcem lutego 2023 roku" - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej porozumieli się w czwartek w Brukseli w sprawie przyjęcia 9. pakietu sankcji wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę. Koordynator Departamentu Stanu USA ds. sankcji ambasador Jim O'Brien powiedział, że "sankcje wobec Rosji odnoszą swój skutek, ograniczając zdolności Rosji do prowadzenia wojny". Rosjanie ostrzelali miejscowości w obwodach chersońskim i zaporoskim. Eksplozje słychać było także w Charkowie. Najważniejsze informacje związane z 295. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 15.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy policjanci w miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Charkowie w północno-wschodniej części kraju. / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

23:17

Dzięki czeskiej prezydencji nasza propozycja dodatkowych 18 miliardów euro na przyszły rok dla Ukrainy została dziś przyjęta - powiedziała na konferencji po szczycie UE szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

23:08

Wprowadziliśmy zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji. Tego zakazu do tej pory nie było, a to bardzo ważna forma nacisku na Rosję - poinformował premier Mateusz Morawiecki po szczycie UE.

Dodał, że udało się utrzymać przekonanie, iż "pokój musi być dobry i zwycięski dla Ukrainy oraz Europy".

22:47

Stany Zjednoczone nie pozwolą, by rosyjskie komentarze dyktowały pomoc w zakresie bezpieczeństwa, jaką administracja prezydenta Joe Bidena zapewnia Ukrainie - powiedział w czwartek Patrick Ryder, rzecznik prasowy Departamentu Obrony USA, odnosząc się do rosyjskich gróźb ws. ewentualnego przekazania Ukrainie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot.

22:28

Działania rządu Portugalii nie są zbieżne z oczekiwaniami obywateli tego kraju wobec pomocy Ukrainie, a socjalistyczny gabinet Antonia Costy za mało popiera walkę tego kraju z rosyjską inwazją - ocenił lizboński portal Observador.

21:55

Siły USA rozpoczną wkrótce w Niemczech szkolenie ukraińskich jednostek o liczebności batalionów - ogłosił rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder.

Jak dodał, spodziewa się, że co miesiąc szkolenie odbywać będzie 500 żołnierzy.

21:49

Ukraina jest obecnie w stanie skutecznie bronić się przed rosyjskimi atakami rakietowymi na kluczową infrastrukturę, ale są dowody, że Rosja przygotowuje nową szeroko zakrojoną ofensywę, która może się rozpocząć przed końcem lutego 2023 roku - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

21:42

Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej porozumieli się w czwartek w Brukseli w sprawie przyjęcia 9. pakietu sankcji wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę.

21:25

Udział w obchodzeniu sankcji na Rosję spotka się z bardzo, bardzo surowymi sankcjami na zaangażowane podmioty i państwa, które wspomagają ten proceder - powiedział koordynator amerykańskiego Departamentu Stanu ds. sankcji ambasador Jim O'Brien.

Zapewnił też, że sankcje odnoszą swój skutek, ograniczając zdolności Rosji do prowadzenia wojny.

20:47

"W miejscowościach Łyman i Świętogórsk w obwodzie donieckim we wschodniej części kraju przywrócono dostawy energii elektrycznej" - przekazał wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło. "Ekipy remontowe pracują w innych osadach" - dodał. Pracę utrudnia zaminowanie przez Rosjan wielu rejonów w okolicy.

20:38

W obwodzie kijowskim odnowiono już ponad 4,5 tys. obiektów zniszczonych przez Rosjan. To m.in. budynki mieszkalne czy placówki edukacyjne.

19:53

"Z takim wrogiem jak Rosja należy walczyć do samego końca" - oświadczył naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Wałerij Załużny w rozmowie telefonicznej z Przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskiej armii, generałem Markiem Milleyem.

Telegram

19:30

W Rosji pojawiły się ogłoszenia o naborze chętnych do pracy przy kopaniu okopów i budowie umocnień na okupowanych terytoriach obwodów zaporoskiego i ługańskiego we wschodniej Ukrainie oraz rosyjskim obwodzie biełgorodzkim - podają rosyjskie media niezależne. Informacje przekazał na Telegramie niezależny rosyjski kanał Możem Objasnit', który opublikował linki do takich ogłoszeń na rosyjskich portalach.

Telegram

19:12

Szef Rady Europejskiej Charles Michel naciska na unijnych przywódców, by w trakcie czwartkowego szczytu w Brukseli doszło do porozumienia ws. unijnych sankcji na Rosję. W trybie pilnym ma być zwołane posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy UE - przekazało Polskiej Agencji Prasowej źródło unijne.

18:56

"Eksplozje w Charkowie. Wróg ostrzeliwuje infrastrukturę" - przekazał mediach społecznościowych mer Charkowa Ihor Terechow. Polityk apeluje do mieszkańców o pozostanie w schronach.

18:42

Cytat Ukraina bardzo wysoko ocenia postawę Polski i Litwy w sprawie sankcji przeciwko Rosji. Oba kraje zajmują w tej sprawie bardzo pryncypialną pozycję. powiedział przebywający z wizytą w Kijowie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch

18:37

"Nie będzie zawieszenia broni w walkach z rosyjskim okupantem na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok" - oświadczył przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksij Hromow, cytowany przez agencję Reutera. "Całkowite zawieszenie broni nastąpi dopiero wtedy, gdy na naszej ziemi nie będzie już ani jednego okupanta" - dodał generał. Również Rosja odrzuca możliwość zawarcia rozejmu na okres świąt. Pytany o to, czy Moskwa otrzymała taką propozycję ze strony Kijowa rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że nikt "nie składał takiej oferty". "Tego tematu nie ma na agendzie" - dodał.

18:23

Polska wycofała w Brukseli swój sprzeciw wobec podatku od korporacji. W ten sposób odblokowała cały pakiet unijnych decyzji, w tym pomoc dla Ukrainy w wysokości 18 miliardów euro - informowała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

17:48

Dwa tiry z darami dla Ukrainy, które zostały zebrane we wrocławskich szkołach, wyjechały z Wrocławia. "Mieszkańcy Ukrainy liczą na każdą pomoc, choć najbardziej wyczekują pokoju, ciepła i zakończenia wojny" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.



17:00

Szef chersońskich władz Jarosław Januszewycz poinformował, że w dziesięciu miejscowościach w obwodzie przywrócono stałe dostawy wody.

16:27

"Jestem przekonany, że gdzieś za Uralem Rosja przygotowuje nowe wojska w liczbie około 200 tys. żołnierzy i podejmie kolejną próbę zaatakowania Kijowa" - ocenił naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Wałerij Załużny w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem "Economist". W ocenie Załużnego błędem jest koncentrowanie się wyłącznie na niedostatkach rosyjskiej mobilizacji, ogłoszonej we wrześniu przez prezydenta Władimira Putina. "Mobilizacja zadziałała. To nieprawda, że ich problemy są tak poważne, że ci ludzie nie będą walczyć. Będą. Car mówi im, że mają iść na wojnę i oni idą. Studiowałem historię dwóch wojen czeczeńskich i było tak samo. Może nie są zbyt dobrze wyposażeni, lecz i tak stanowią dla nas problem. Szacujemy, że dysponują rezerwą liczącą od 1,2 mld do 1,5 mln ludzi" - oznajmił dowódca.

15:50

Polska wstrzymuje zatwierdzenie podatku od wielkich korporacji. Problem w tym, że jest to pakiet obejmujący 4 decyzje, w tym dotyczącą 18 mld euro pomocy makrofinasowej dla Ukrainy.

15:32

Rosyjskie rakiety wystrzelone przez rosyjskie samoloty spadły na Orichiw, miasto w obwodzie zaporoskim. Dwóch pracowników służb miejskich zostało rannych - informuje na Telegramie Ołeksandr Staruch, gubernator obwodu zaporoskiego.

Telegram

14:51

"Najbliższe pół roku będzie decydujące w walce z rosyjską agresją; główne zadania, jakie czekają nas w tym okresie, to m.in. przeciwdziałanie terrorowi energetycznemu Kremla, pomoc Ukrainie zimą, wsparcie militarne dla Kijowa i skuteczna dyplomacja" - oznajmił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online na forum Rady Europejskiej. "To jest wojna przeciwko Ukrainie, ale też przeciwko każdemu z was, ponieważ ostateczne cele Rosji sięgają znacznie dalej niż granice Ukrainy i (pozbawienie) nas suwerenności. (Dlatego) kolejne pół roku będzie wymagało podjęcia jeszcze większych wysiłków niż poprzedni taki okres" - podkreślił Zełenski. Nagranie z wystąpieniem polityka zostało opublikowane na jego koncie na Facebooku.

14:00

Piętnastu separatystów z Donbasu, którzy podczas obecnej wojny wzięli udział w walkach po stronie Rosji, zostało skazanych za zdradę stanu - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Wszyscy otrzymali wyroki 15 lat więzienia.

13:25

Od stycznia 2023 roku Pentagon znacząco zwiększy zakres i skalę szkoleń dla ukraińskich żołnierzy w bazie w Niemczech; dotychczas ćwiczyło tam około 300 wojskowych w ciągu miesiąca, a niebawem będzie to 600-800 osób, czyli grupa o liczebności batalionu - poinformował dziennik "New York Times".

13:00

Internauci donoszą o eksplozjach na obszarach przygranicznych regionu Sumy z Federacją Rosyjską. Czekamy na oficjalne informacje.