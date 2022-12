Kongresmeni Steve Cohen (Partia Demokratyczna) i Joe Wilson (Partia Republikańska) przedstawili rezolucję, która wzywa prezydenta USA Joe Bidena do "ograniczenia przywilejów Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ". Jak informuje magazyn "Foreign Policy", apel zawiera wezwanie do podjęcia działań zmierzających również do wykluczenia Rosji z RB ONZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma pięciu stałych członków: USA, Rosję, Chiny, Francję i Wielką Brytanię / Shutterstock Politycy reprezentujący władze Komisji Helsińskiej Stanów Zjednoczonych argumentowali, że rosyjska agresja na Ukrainę stanowi pogwałcenie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. W ich ocenie naruszenia te są na tyle poważne, że stawiają pod znakiem zapytania legitymację Rosji do dalszego zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Cohen i Wilson jako przykłady zbrodniczych działań Kremla wskazali nielegalną aneksję czterech regionów Ukrainy, okrucieństwa wobec ludności cywilnej, groźby użycia broni jądrowej i stwarzanie zagrożenia dla dostaw żywności na skalę globalną. Użyte w rezolucji sformułowanie "ograniczenie przywilejów Rosji w Radzie Bezpieczeństwa", określające cel inicjatywy, jest jednak na tyle niejednoznaczne, że pozwala administracji Bidena na swobodę w doborze sposobów działania - czytamy na portalu "Foreign Policy". Eksperci w zakresie prawa międzynarodowego są zgodni, że przedsięwzięcie Cohena i Wilsona ma charakter wyłącznie polityczny, ponieważ obecnie nie da się wdrożyć procedur, które mogłyby skutkować wykluczeniem Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Aby tak się stało, musiałaby się na to zgodzić sama Rosja - jeden z pięciu stałych członków Rady, obok USA, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji. Komisja Helsińska USA jest ciałem złożonym z przedstawicieli obu izb amerykańskiego Kongresu. Monitoruje przestrzeganie porozumień helsińskich z 1975 roku i działa na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa poprzez promowanie praw człowieka, demokracji oraz współpracy gospodarczej, środowiskowej i wojskowej w ramach OBWE. Zobacz również: Iran wyrzucony z Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

