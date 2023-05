Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży jeszcze dziś wizytę we Francji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalne media.

Wołodymir Zełenski / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Zełenskiego mają powitać na lotnisku premier Elisabeth Borne i szefująca resortowi spraw zagranicznych Catherine Colonna. Pałac Elizejski nie skomentował tej wiadomości.

Francja będzie trzecim zachodnioeuropejskim państwem, które podczas tego weekendu gościć będzie prezydenta Ukrainy.

Wczoraj ukraiński prezydent złożył wizytę we Włoszech, gdzie spotkał się prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni, a także z papieżem Franciszkiem, zaś dziś przyjechał do w Niemiec, gdzie rozmawiał z kanclerzem Olafem Scholzem. W jego towarzystwie udał się do Akwizgranu, gdzie zostanie uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego za zasługi dla jedności europejskiej.

Podczas uroczystości laudację wygłosi kanclerz Scholz, kolejnymi mówcami będą szefowa KE Ursula von der Leyen i polski premier Mateusz Morawiecki.