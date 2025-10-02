Ostrzeżenie przed korzystaniem z naczyń ceramicznych Psi Patrol KIDS z powodu obecności w nich ołowiu wydał w czwartek Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi o kubek, miseczkę i talerz. Importerem produktu z Chin było Pepco. Poniżej można znaleźć zdjęcia produktów, przed którymi ostrzega GIS.

Alert GIS dotyczący naczyń dla dzieci z Pepco z motywem z bajki "Psi Patrol"

W czwartek GIS poinformował, że - na podstawie badań zleconych przez podmiot Pepco Poland Sp. z o.o. - stwierdzono migrację ołowiu w badanych próbkach miski, talerza i kubka z motywem z bajki "Psi Patrol". Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wysoka migracja ołowiu z naczyń w kontakcie z żywnością stanowi zagrożenie dla zdrowia.

GIS podał, że chodzi o produkty:

PLU 620733 ceramiczny kubek 230 ml. lic. Psi Patrol KIDS o numerze partii: 020225 z kodem kreskowym/numer artykułu: 62073301,

PLU 620734 ceramiczna miska 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS o numerze partii: 020225 z kodem kreskowy/numer artykułu: 62073401,

PLU 620736 ceramiczny talerz 19 cm lic. Psi Patrol KIDS o numerze partii: 020225 z kodem kreskowym/numer artykułu: 2200162073661.

Importerem produktów pochodzących z Chin jest Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, 60-479 Poznań.

GIS zapewnił, że produkty zostały wycofane ze sprzedaży

GIS zapewnił, że produkty zostały wycofane ze sprzedaży. "Informacja o konieczności zniszczenia i zutylizowania produktów zablokowanych została przekazana do sklepów Pepco" - czytamy w komunikacie GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające.