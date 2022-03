​Ukraina opublikowała listę rosyjskich jeńców wojennych, którzy wpadli w ręce wojsk od początku inwazji. Lista liczy 116 nazwisk.

Na liście jest 116 nazwisk. Większość zatrzymanych to młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Do niewoli trafiali żołnierze różnych stopniem, od szeregowych po dowódców plutonów.

Wcześniej szczątkową listę jeńców opublikował w mediach społecznościowych doradca szefa MSW Anton Heraszczenko.

Takich list będzie znacznie więcej, a także list poległych żołnierzy okupanta. Wiecie, kto jest temu winien - Putin - napisał Heraszczenko, apelując do matek żołnierzy.

Heraszczenko zaznaczył także, że uruchomiono specjalną linię dla matek, które chcą odzyskać swoich synów. Rodzina będzie musiała jednak po nich przyjechać sama. Ponieważ przestrzeń powietrzna nad Ukrainą jest zamknięta, doradca szefa MSW radzi im podróżować przez Białoruś i Kaliningrad do Polski i stamtąd do Kijowa.

Według ukraińskich źródeł, od początku inwazji zginęło 9166 rosyjskich żołnierzy. Moskwa z kolei jest powściągliwa w podawaniu danych. Jedyny bilans podano 3 marca - według strony rosyjskiej zginęło prawie 500 żołnierzy.

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Prezydent Władimir Putin tłumaczył to "samoobroną" oraz potrzebą "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Zacięte walki toczą się zwłaszcza w obrębie Charkowa oraz Kijowa.