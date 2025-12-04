51 800 gospodarstw domowych w Ukrainie jest odciętych od prądu po nocnym ataku Rosji. Firma energetyczna DTEK poinformowała w czwartek, że zaatakowano jej elektrownię w południowej części obwodu odeskiego.

/ IMAGO/Stanislav Krasilnikov/Imago Stock and People/East News / East News Polityka, ekonomia, nauka, sport, pogoda, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl . Zobacz również: Reakcja Kremla na propozycję przejęcia rosyjskich aktywów. "Powód do wojny"

Putin komentuje spotkanie z Witkoffem. Tego nie odpuści Ukraińska firma energetyczna DTEK poinformowała w czwartek, że Rosja zaatakowała w nocy jej elektrownię w południowej części obwodu odeskiego. Pozbawiono tym samym prądu 51 800 gospodarstw domowych. "Pracownicy energetyki pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw prądu" - poinformowała firma w oświadczeniu na Telegramie. Więcej informacji wkrótce.