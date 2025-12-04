51 800 gospodarstw domowych w Ukrainie jest odciętych od prądu po nocnym ataku Rosji. Firma energetyczna DTEK poinformowała w czwartek, że zaatakowano jej elektrownię w południowej części obwodu odeskiego.
- Polityka, ekonomia, nauka, sport, pogoda, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl.
Ukraińska firma energetyczna DTEK poinformowała w czwartek, że Rosja zaatakowała w nocy jej elektrownię w południowej części obwodu odeskiego.
Pozbawiono tym samym prądu 51 800 gospodarstw domowych.
"Pracownicy energetyki pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw prądu" - poinformowała firma w oświadczeniu na Telegramie.
Więcej informacji wkrótce.