W ciągu ostatniej doby na froncie miało miejsce 108 starć bojowych z Rosjanami - informuje w środę rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim wojska rosyjskie zaktywizowały ataki. Siły ukraińskie kontynuują ofensywę na Zaporożu. Środa 11 października 2023 roku to 595. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Spalony budynek w miejscowości Wuhłedar w obw. donieckim / Yevhen Titov / PAP

"Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunku melitopolskim, poprawiły swoje położenie taktyczne w rejonie miejscowości Robotyne, zadają straty okupantom" - powiadomiono w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.



W sumie w ciągu doby na froncie doszło do 108 starć, ich liczba jest "znacznie większa niż w ostatnim czasie" - komentuje portal Ukrainska Prawda.



Rosjanie podejmowali ataki na wschodzie, na kierunkach kupiańskim, łymanskim i bachmuckim. W rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim wróg zaatakował siłami ok. trzech batalionów przy wsparciu czołgów i wozów opancerzonych.



"Nasi obrońcy odparli wszystkie ataki wroga, nie dopuszczając do utraty rubieży i pozycji" - podał sztab.



Pod Bachmutem armia rosyjska atakowała w rejonie Kliszczijiwki i Andrijiwki. Z kolei wojska ukraińskie szturmowały na południe od Bachmutu, osiągnęły powodzenie na wschód od Kliszczijiwki i Andrijiwki.



Ukraińcy odparli ponad dziesięć ataków na kierunku Marjinki w obwodzie donieckim. Rosjanie bez powodzenia atakowali na kierunku szachtarskim. Wojska obrony powstrzymują przeciwnika w okolicach miejscowości Inżenerne i Werbowe w obwodzie zaporoskim - wyliczyło ukraińskie dowództwo.