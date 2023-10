Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli z niezapowiedzianą wizytą. Bierze udział w spotkaniu tzw. Krupy Kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. „Bardziej niż ktokolwiek inny rozumiemy, co to jest terroryzm” – powiedział Zełenski. Na dwudniowe posiedzenie ministrów obrony NATO nie przyjechał polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wołodymyr Zełenski pojawił się w Brukseli z niezapowiedzianą wizytą / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Do tej pory Błaszczak brał udział w posiedzeniach szefów resorów obrony NATO. Tym razem MON informuje, że zamiast tego "w Nowej Dębie, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zatwierdzi umowy zbrojeniowe na nowy sprzęt dla Wojska Polskiego oraz podsumuje proces modernizacyjny SZ RP. Wręczy także certyfikaty dowódcom pułków 18. Dywizji Zmechanizowanej".

W Kwaterze Głównej NATO trwa posiedzenie grupy kontaktowej ds. wsparcia Ukrainy, po południu po raz pierwszy zbiera się Rada Ukraina - NATO powołana na szczycie NATO w Wilnie.

Zdaniem szefa NATO Jensa Stoltenberga trzeba zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Widzimy, że prezydent Putin przygotowuje się do wykorzystania zimy jako broni wojennej - stwierdził.

Obrona przeciwlotnicza jest kluczowa, żeby chronić miasta, gospodarkę, infrastrukturę krytyczną. W ten sposób Ukraińcy mogą sami sobie pomagać - jeśli gospodarka działa, to działają inne rzeczy - mówił szef NATO. Stoltenberg oczekuje dzisiaj na konkretne deklaracje takiego wsparcia ze strony ministrów NATO. Podziękował Rumunii i Niemcom za pierwsze deklaracje w tej spawie.

Prezydent Ukrainy potwierdził, że priorytetem dla jego kraju jest przetrwanie nadchodzącej zimy. Zaapelował natomiast o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów dla wspierania odbudowy Ukrainy. W kontekście Izraela powiedział, że doskonale rozumie co to jest terroryzm i wzywał, by przywódcy udawali się do Izraela, by wspierać jego mieszkańców.