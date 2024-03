"Jeśli Niemcy nie będą chciały przekazywać swoich rakiet bezpośrednio Ukrainie, Londyn jest gotowy skorzystać z wymiany"- poinformował w wywiadzie dla "Süddeutsche Zeitung" szef MSZ Wielkiej Brytanii David Cameron. Polityk zasugerował, że Brytyjczycy mogliby przesłać do Kijowa kolejne pociski Storm Shadow i otrzymać w zamian od Niemiec taurusy. Na Moście Krymskim o poranku na mniej niż godzinę wstrzymano ruch samochodowy – podaje Reuters. Według agencji było to związane ze spodziewanymi atakami na obiekt. Na 19 marca został wyznaczony termin kolejnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (tzw. Grupy Ramstein), koordynującej zachodnią pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. 9 marca 2024 roku to 745. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

14:38 Jeśli Niemcy nie będą chciały przekazywać swoich rakiet bezpośrednio Ukrainie, Londyn jest gotowy skorzystać z wymiany - poinformował w wywiadzie dla "Süddeutsche Zeitung" szef MSZ Wielkiej Brytanii David Cameron. Polityk zasugerował, że Brytyjczycy mogliby przesłać do Kijowa kolejne pociski Storm Shadow i otrzymać w zamian od Niemiec taurusy. 14:26 Ukraińska straż graniczna na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim zniszczyła przy pomocy dronów haubicę i magazyn amunicji Rosjan. Wideo youtube 13:36 Na 19 marca został wyznaczony termin kolejnego spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (tzw. Grupy Ramstein), koordynującej zachodnią pomoc zbrojeniową dla Ukrainy - poinformowała w sobotę agencja dpa. Spotkanie zostało zwołane przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina. W spotkaniu w bazie sił powietrznych USA w Ramstein (Nadrenia-Palatynat) wezmą udział ministrowie obrony i przedstawiciele sił zbrojnych z blisko 50 krajów. Rozmowy dotyczyć będą wsparcia militarnego dla Ukrainy, toczącej wojnę obronną z Rosją - trwającego kryzysu na Ukrainie, a także kwestii bezpieczeństwa, dotyczących sojuszników i partnerów USA - dodała dpa, podkreślając, że za pośrednictwem Grupy Kontaktowej koordynowane są dostawy broni dla Ukrainy.

13:22 W ciągu ostatniej doby siły obronne Ukrainy zneutralizowały 346 osób i zniszczyły 61 sztuk sprzętu na obszarze zgrupowania operacyjno-strategicznego Tawria. "Całkowite straty wroga w ciągu dnia wyniosły 346 osób (zabici i ranni), 61 jednostek broni i sprzętu wojskowego, nie licząc bezzałogowców" - zauważył generał Ołeksandr Tarnawski we wpisie na Telegramie. Wyliczył, że chodzi o jeden czołg, 16 opancerzonych wozów bojowych, 15 systemów artyleryjskich, 20 pojazdów. 11:30 Rosja wprowadziła od 1 marca sześciomiesięczny zakaz eksportu paliw, aby ustabilizować ceny na rynku krajowym w związku z mniejszą podażą, będącą zapewne skutkiem ukraińskich ataków na rafinerie - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że rezolucja nr 243 rosyjskiego rządu z 29 lutego 2024 roku przywraca embargo na eksport, które pierwotnie miało obowiązywać od 21 września do 17 listopada 2023 roku. Jest prawdopodobne, że zdolność Rosji do rafinowania ropy została czasowo ograniczona wskutek licznych ataków ukraińskich dronów na rafinerie na terenie Rosji. Zakaz eksportu złagodzi presję po stronie podaży i umożliwi Rosji dokonanie napraw rafinerii. Naprawy prawdopodobnie potrwają dłużej niż normalnie, ponieważ zachodnie sankcje uniemożliwiają import niektórych niezbędnych komponentów - napisano. 11:23 Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ukraiński myśliwiec MiG-29 nad obwodem donieckim - podaje agencja informacyjna RIA Novosti powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. Ukraińska armia w ostatnich dniach nie informowała o zestrzelonych myśliwcach. 09:56 Wznowiono ruch na Moście Krymskim - podał Reuters 09:40 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszym raporcie, że niektóre oddziały rosyjskie prawdopodobnie zdołały poprawić zdolności taktyczne, bowiem w ostatnich tygodniach walk pod Awdijiwką przeprowadziły manewr zaskoczenia sil ukraińskich. ISW powołuje się na opinie ukraińskiego eksperta Kostiantyna Maszowca, który 8 marca br. opublikował analizę walk o Awdijiwkę. Według eksperta Rosjanie zdołali przegrupować się taktycznie i przenieść główny kierunek operacji ofensywnych z rejonu na północ od zakładów koksochemicznych w Adwijiwce na obszary na północny wschód od miasta. Maszowec podkreślił, że oddziały ukraińskie nie zdały sobie sprawy, że Rosjanie, obchodząc teren zakładów koksochemicznych, przekierowali natarcie. Zaskoczenie to świadczy - jak komentuje ISW - że pewna część wojsk rosyjskich "mogła przyswoić sobie adaptacje taktyczne" płynące z prowadzonych na Ukrainie działań ofensywnych. 09:30 W komunikacie na Telegramie armia ukraińska podała, że Rosjanie w nocy odpalili drony typu Shahed z okupowanego Krymu i z Kraju Krasnodarskiego w Rosji. Zaatakowali terytorium ukraińskich obwodów: dniepropietrowskiego, donieckiego i połtawskiego. Szef jednego z ostrzeliwanych regionów - obwodu dniepropietrowskiego - Serhij Łysak poinformował na Telegramie, że pięć dronów strącono właśnie nad tym obwodem. "Było jednak i trafienie (tj. atakujący dron dotarł do celu-PAP) - w zakład przemysłowy. Doszło tam do pożaru" - napisał Łysak. O innych skutkach nocnych ataków dronów nie poinformowano. Nicole Makarewicz