Nowoczesna konsoleta, słuchawki, profesjonalne mikrofony studyjne i wszystko to, co pozwala na urządzenie radiowego studia. Taki sprzęt przekazaliśmy właśnie naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy, którzy rozbudowują swoje studio w stolicy Ukrainy.

Mateusz Chłystun i Mychaiło Bezpałko / Józef Polewka / RMF FM

"Radio silnych, radio wolnych!"

Armia FM nadaje nie tylko najważniejsze informacje z frontu. Stara się też dostarczać odrobinę rozrywki mieszkańcom kraju, zaatakowanego przez Rosję ponad 2 lata temu.

"Radio silnych, radio wolnych!" - to w radiowym żargonie tzw. liner stacji Armia FM, która powstała 8 lat temu. Początkowo nadawała tylko jako radio dla wojskowych. Teraz, jako oficjalna rozgłośnia działająca pod skrzydłami ukraińskiego Ministerstwa Obrony, dociera z informacjami także do cywilów.

Radio nadaje nie tylko w internecie. Można je usłyszeć także w eterze. Na fale radiowe trafiło dzięki inwestycji w liczne nadajniki, dzięki którym dociera do mieszkańców aż 29 ukraińskich miast.

"Chcemy, by wojsko było bardziej dostępne i zrozumiałe"

Dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun i Mychaiło Bezpałko z Armia FM przed krakowską siedzibą naszej stacji Józef Polewka / RMF FM

Chcemy, by wojsko było bardziej dostępne i zrozumiałe dla wszystkich ludzi ­- mówi Mychaiło Bezpałko, szef programowy stacji, który przyjechał do Krakowa z oficjalną delegacją, by odebrać sprzęt. Rozbudowujemy studio. Nasze informacje nadajemy co godzinę, a w poranku i paśmie wieczornym co pół godziny. Pracy jest więc sporo. Ten sprzęt od RMF FM bardzo nam pomoże rozbudować miejsce, w którym pracujemy - dodaje.

Pracy nasi radiowi koledzy z Armia FM mają sporo. Przy niewielkiej liczebności zespołu każdy pracuje tam na najwyższych obrotach. Co istotne - często pracę redakcji trzeba przenieść do studia ulokowanego w podziemnym schronie. Takie warunki dyktują alarmy przeciwlotnicze.

Tradycyjna wymiana naszywek

Podczas wizyty na Kopcu Kościuszki w Krakowie, w siedzibie RMF FM, szef programowy ukraińskiej stacji spotkał się z reporterem Mateuszem Chłystunem, z którym wymienili się tzw. szewronami, jak w kraju naszych wschodnich sąsiadów mówi się na pamiątkowe emblematy. To bardzo popularny na Ukrainie zwyczaj, pieczętujący dobrą współpracę.

Szef techniczny RMF FM Mariusz Sitko oraz Michał Niepielski wytłumaczyli też naszemu gościowi najważniejsze aspekty techniczne związane z konfiguracją przekazanego sprzętu. Po wypełnieniu dokumentów i deklaracji celnych, mógł on ruszać w drogę na granicę, a potem do centrali Armia FM w Kijowie.

Armia FM nadaje nie tylko najważniejsze informacje z frontu Józef Polewka / RMF FM

Kolejny raz pomagamy naszym sąsiadom

To kolejna akcja Grupy RMF wspierająca walczącą Ukrainę. W marcu 2022 roku, zaledwie sześć dni po wybuchu pełnoskalowej wojny, Grupa RMF uruchomiła w Przemyślu i Hrubieszowie radio RMF Ukraina, adresowane do uchodźców z praktycznymi poradami i informacjami ułatwiającymi akomodację w Polsce.

Dziennikarze Grupy RMF przygotowywali też na prośbę ukraińskiego regulatora - Narodowej Rady Telewizji i Radiofonii, serwisy informacyjne w języku ukraińskim o bieżącej sytuacji migrantów w Polsce, które mogły wykorzystywać wszystkie rozgłośnie w Ukrainie. Grupa RMF włączyła się również w inicjatywę porozumienia I LOVE RADIO i wyemitowała charytatywne bloki reklamowe, z których całkowity przychód - 300 tys. zł, został przekazany Polskiej Misji Medycznej.

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku sfinalizowaliśmy też akcję "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę", prowadzoną wspólnie z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Do przyfrontowych miejscowości w Ukrainie trafiła wtedy pomoc humanitarna o wartości ponad miliona złotych.

Pieniądze udało się zebrać dzięki wsparciu słuchaczy RMF FM w internetowej zbiórce. Jej celem był zakup śpiworów pozwalających przetrwać ekstremalnie niskie temperatury, odzieży termoaktywnej, kurtek, czapek czy rękawic - wszystkiego, co pomagało przetrwać mieszkańcom zniszczonych terenów na wschodzie i południu Ukrainy mroźną zimę.

W kolejnym etapie zbiórki, kiedy wojska rosyjskie coraz częściej ostrzeliwały infrastrukturę krytyczną - elektrownie, elektrociepłownie czy rurociągi - prosiliśmy słuchaczy o wsparcie także przy zakupie generatorów prądu. Dzięki wpłatom udało się wtedy kupić również tego rodzaju sprzęt.