Pentagon poinformował w piątek o kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 725 mln dolarów. W zestawie znalazło się m.in. ponad 200 pojazdów Humvee (HMMWV), rakiety przeciwradarowe HARM i amunicja do systemów HIMARS. 300 czołgów i 1000 bojowych wozów piechoty znajduje się na szczycie "listy życzeń" uzbrojenia, o które ubiega się Ukraina - podał w piątek portal Politico, powołując się na dokument. Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną. Najważniejsze informacje z 234. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z soboty 15.10.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w miejscowości Kamianka w obwodzie charkowskim / ATEF SAFADI / PAP/EPA

07:16

Dzień, który minął, piątek 14 października to nasze święto, Dzień Obrońców Ojczyzny, święto naszej patronki Najświętszej Bogurodzicy i Dzień Kozaków - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu w piątek wieczorem. Podkreślił, że Ukraina pamięta o wszystkich swoich obrońcach i i nie zostawi żadnego z nich na pastwę wroga.

Chcę podziękować wszystkim, którzy składali dzisiaj życzenia sobie nawzajem i naszej armii, wszystkim naszym żołnierzom. Chcę podziękować wszystkim, którzy spędzili ten dzień tak jak wiele innych, na polu walki i na służbie - mówił ukraiński prezydent na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Zełenski przekazał ponadto, że podczas piątkowego święta odznaczył żołnierzy medalami, a także odwiedził rannych w szpitalu i podziękował personelowi medycznemu za ratowanie życia ukraińskich obrońców.

07:06

Firma Microsoft poinformowała w piątek o wykryciu nowej kampanii cyberataków ransomware przeciwko firmom transportowym i logistycznym w Polsce i na Ukrainie. Eksperci koncernu zauważyli podobieństwa do innych ataków grup powiązanych z rosyjskimi władzami.

07:04

Pentagon poinformował w piątek o kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 725 mln dolarów. W zestawie znalazło się m.in. ponad 200 pojazdów Humvee (HMMWV), rakiety przeciwradarowe HARM i amunicja do systemów HIMARS.

Ogłoszony pakiet jest już 23. transzą broni przekazanej Ukrainie z zasobów USA. W skład nowego weszły rakiety GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS, 23 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej 155mm, 500 sztuk naprowadzanych satelitarnie pocisków artyleryjskich Excalibur, 5 tys. pocisków RAAM zawierających miny przeciwpancerne, 5 tys. sztuk broni przeciwpancernej, rakiety przeciwradarowe powietrze-ziemia HARM oraz ponad dwieście pojazdów Humvee.

Opiewający na 725 mln dolarów zestaw broni oznacza, że od 24 lutego USA zadeklarowały się dostarczyć Ukrainie broń o łącznej wartości 17,5 mld dol.

Będziemy dalej wspierać naród Ukrainy, który broni swojej wolności i niepodległości z niezwykłą odwagą i nieskończoną determinacją. Zdolności, które dostarczamy, są pieczołowicie skalibrowane, by zrobić jak największą różnicę na polu walki na korzyść Ukrainy - oznajmił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

07:02

300 czołgów i 1000 bojowych wozów piechoty znajduje się na szczycie "listy życzeń" uzbrojenia, o które ubiega się Ukraina - podał w piątek portal Politico, powołując się na dokument.

Według portalu, USA zamierzają skupić się na dostarczaniu artylerii, zostawiając kwestię obrony powietrznej Europejczykom.

07:01

07:00

Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną, podała saudyjska państwowa agencja informacyjna SPA, dodając, że książę koronny Mohammed bin Salman zadzwonił w piątek w tej sprawie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Książę koronny wyraził gotowość królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych i wspierania wszystkiego, co przyczynia się do deeskalacji konfliktu, dodała SPA.