W sieciach społecznościowych pojawiają się niepotwierdzone na razie oficjalnie doniesienia o udanych działaniach ofensywnych wojsk ukraińskich na południu kraju, w obwodzie chersońskim. W obwodzie ługańskim rozpoczęły się walki o Kreminnę. Miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Trzech cywilów zginęło, a dziewięciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Szef obwodowych władz przekazał, że siły przeciwnika nocą atakowały dwa rejony (powiaty) - nikopolski i krzyworoski, wykorzystując dron kamikadze, wyrzutnie Uragan i Grad oraz ciężką artylerię. Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy opublikował wieczorem nagranie wideo, na którym ukraińscy żołnierze ogłaszają przejęcie kontroli nad kluczowym miastem Łyman w obwodzie donieckim. Niedziela jest 221. dzień wojny w Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 02.10.2022 roku.

Wyzwolenie Łymanu jest - po udanej kontrofensywie charkowskiej - kolejnym dowodem na to, że Ukraina wygra tę wojnę militarnie. Rosja nie ma szans na utrzymanie okupowanych terenów pod swoją kontrolą na dłuższą metę - powiedział w wywiadzie dla portalu RND ustępujący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk.



Melnyk zaapelował też do kanclerza Olafa Scholza i niemieckiego rządu, "aby w końcu wyposażyli Ukrainę we wszelką dostępną broń ciężką", a "przede wszystkim o odstąpienie od blokady dostaw Leopardów".

W sieciach społecznościowych pojawiają się niepotwierdzone na razie oficjalnie doniesienia o udanych działaniach ofensywnych wojsk ukraińskich na południu kraju, w obwodzie chersońskim, na zachodnim brzegu Dniepru, m.in. o zajęciu miejscowości Chreszczeniwka i Zołota Bałka.

Prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał pracować nad "nowymi europejskimi sankcjami" przeciwko Rosji podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podał Pałac Elizejski.



Prezydent Francji "ponownie potępił bezprawną aneksję przez Rosję" ukraińskich regionów oraz "potwierdził determinację Francji, by pomóc Ukrainie odzyskać pełną suwerenność i integralność terytorialną oraz współpracować z europejskimi partnerami nad nowymi sankcjami" - napisano w komunikacie.



Macron potępił również wywiezienie dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze Igora Murachova, aresztowanego przez Rosję. Szef państwa podkreślił "pilną potrzebę zezwolenia na rotację ukraińskiego personelu, który zapewnia działanie i bezpieczeństwo obiektów nuklearnych".



Zełenski powiadomił w komunikatorze Telegram, że podziękował Macronowi za "zdecydowane potępienie nielegalnych referendów i próby aneksji przez agresora obwodów Ukrainy".

Nexta opublikowano nagranie, na którym widać dzieci witające ukraińskie wojsko na wyzwolonych terytoriach.



Rozpoczęły się bitwy o Kreminnę w obwodzie ługańskim.

Siły Zbrojne Ukrainy mają dokonywać zmasowanych ataków artyleryjskich na pozycje Rosjan w mieście.



Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował państwom, które poparły ukraińskie członkostwo w NATO i potępiły rosyjskie próby aneksji terytorium Ukrainy. Wspólne oświadczenie przywódców dziewięciu państw opublikowała kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy.



"Jestem szczerze wdzięczny dobrym sąsiadom, krajom Europy Środkowej i Wschodniej - za poparcie członkostwa Ukrainy w NATO i potępienie próby aneksji terytoriów Ukrainy przez Rosję" - napisał Zełenski na Twitterze, wymieniając liderów dziewięciu państw, w tym Polski.



Odbicie przez wojska ukraińskie Łymanu wywołało w Rosji falę krytyki pod adresem resortu obrony i dowódców odpowiedzialnych za rosyjskie zgrupowanie. Wśród krytyków są przywódca Czeczenii, szef najemniczej Grupy Wagnera i kilku blogerów wojskowych. "Siłowicy zaczynają się gryźć między sobą" - mówią komentatorzy.

Rosja nie jest państwem, który posiada tajne służby, ale tajną służbą, która posiada państwo - twierdzi w weekendowym wydaniu dziennika “De Volkskrant" historyk Thomas von der Dunk. Rosja nie jest państwem, ale syndykatem przestępczym - ocenia historyk.



Publicysta wskazuje, że tajne służby nie tylko okradły swój kraj, ale także brutalną siłą okradają sąsiednie kraje i w ten sposób przekształciły państwo w syndykat przestępczy.

Przy brutalnej aneksji terytorium Ukrainy w referendach w stalinowskim stylu, Putin łączy metody Hitlera w odniesieniu do Austrii i Czech Sudeckich - napisał Von der Dun, dodając jednak, że Hitler nie rozpoczął wtedy jeszcze wojny, a Putin tak.

Traktowali nas jak zwierzęta - powiedział telewizji Sky News Mychajło Dianow, żołnierz ukraińskiej piechoty morskiej, który brał udział w obronie Mariupola i zakładów Azowstal, a potem trafił do rosyjskiej niewoli.

Jeść się nie dało. Na posiłek dawali 30 sekund. W ciągu 30 sekund trzeba było zjeść, ile się dało. Chleb specjalnie był bardzo twardy. Chłopcy, którym wybili zęby, nie mogli zdążyć zjeść. Potem trzeba było przestać, wstać i biec. Tak było cały czas - powiedział Dianow w wywiadzie.

Dianow schudł 40 kg. Złamaną ręką zoperowano mu "cążkami i bez znieczulenia". Ramię zrosło się krzywo, kość wygięła się w łuk. Według informacji ukraińskich mediów w ramieniu brakuje kilku cm kości.

Francja planuje wysłać na Ukrainę kolejne haubicoarmaty Caesar. Szczegóły techniczne dostawy są dopracowywane, ale porozumienie zostało już osiągnięte - podaje dziennik "Le Monde".

Liczba samobieżnych haubicoarmat na podwoziu samochodu ciężarowego Caesar, które zostaną dostarczane Ukrainie, nie jest jeszcze znana. Francuskie media podają, że od 6 do 12, podczas gdy Ukraina twierdzi, że 15.

Haubicoarmaty kalibru 155 mm o zasięgu 40 km początkowo miały być sprzedane do Danii, ale kraj ten zgodził się na redukcję zamówień francuskiej broni, a niektóre z zamówionych dział nie do końca spełniały duńskie specyfikacje.



Władze Rosji zakazały przewozu ładunków po terytorium Rosji firmom z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Ukrainie - poinformowało Radio Swoboda.

Stosowne rozporządzenie podpisał premier Rosji Michaił Miszustin z datą 30 września.



Dokument przewiduje zakaz przewozu ładunków po terytorium Rosji dla firm z krajów, które wprowadziły sankcje transportowe wobec Rosji.



Jak przekazało Radio Swoboda, zakaz dotyczy wszystkich krajów UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Ukrainy. Rozporządzenie wchodzi w życie 10 października i będzie obowiązywać do końca roku.



Zakaz nie dotyczy przewozu szeregu towarów, m.in. mięsa, ryby, produktów mleczarskich, warzyw, owoców i szeregu produktów żywnościowych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, tytoniu.

Minister obrony Christine Lambrecht zapowiedziała dostarczenie Ukrainie w przyszłym roku 16 haubic Zuzana 2 produkcji słowackiej. W 2023 roku "będziemy mogli dostarczyć Ukrainie 16 systemów haubicy Zuzana, finansowanych przez Niemcy wraz z Danią i Norwegią, a produkowanych na Słowacji" - poinformowała.

"Wciąż będziemy angażować się na wiele sposobów, tak jak dotychczas we współpracy z partnerami" - dodała minister w programie telewizji ARD.

Według ARD zapowiadana dostawa samobieżnych haubic Zuzana 2 ma wartość 93 mln euro.

Rosjanie, którzy uciekają do Gruzji przed mobilizacją, stanowią zagrożenie demograficzne dla tego małego kraju - ocenił b. prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, który odbywa w tym kraju karę więzienia za "nadużycia władzy".

Jednocześnie, jak zaznaczył, nie jest on gotów oceniać decyzji gruzińskich władz o wpuszczaniu Rosjan, ponieważ "im więcej tych mężczyzn trafi do Gruzji, tym mniej zginie Ukraińców". "A dla Gruzji to jest ważne" - podkreślił.

Saakaszwili, który był prezydentem Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013, zaapelował też do obywateli, by "stale przypominali przybyłym, że są okupantami" (w tym terytoriów gruzińskich - PAP) i pilnowali, by "nie skupowali oni gruzińskich dowodów". W ten sposób mogliby oni bowiem uzyskać możliwość wpływania na wewnętrzną politykę kraju.

Stany Zjednoczone są gotowe co miesiąc przeznaczyć na Ukrainę 1,5 miliarda dolarów do końca wojny - Bloomberg. Stany Zjednoczone naciskają na swoich europejskich sojuszników, aby przeznaczali podobne kwoty.

Wejście Ukrainy do NATO poparło już 12 krajów członkowskich Sojuszu.

Utrzymując przyjazne relacje z Rosją, Chiny mogą uzyskać większy dostęp do Arktyki i poszerzyć swoje wpływy w tym regionie, w tym w sferze wojskowej - powiadomił hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na think tank Rand Corporation.



Think tank przestrzegł również, że obecny paraliż Rady Arktycznej, związany z wojną na Ukrainie, może skłonić Moskwę do starań o stworzenie nowego, znacznie zmienionego systemu zarządzania sprawami tego regionu. Mogłyby w nim mieć więcej do powiedzenia państwa nienależące do NATO, ale zainteresowane Arktyką, takie jak Chiny.

Podczas rosyjskiej okupacji Iziumu na wschodzie Ukrainy siły wroga karały mieszkańców za złamanie godziny policyjnej tym, że kazano im rozbierać gruzy ostrzelanych budynków, w których były zwłoki - poinformował slidstvo.info.

W jednym z budynków, w którym ludzie mieli odbywać karę, było około 50 zwłok - relacjonował serwis, powołując się na pracowników medycznych znajdujących się w mieście podczas okupacji.

Według relacji lekarzy, podczas godziny policyjnej Rosjanie nie pozwalali nawet wyjeżdżać karetkom wezwanym do pacjentów.

Minister zdrowia Karl Lauterbach jest pierwszym ministrem federalnym, który powiedział o tym, że Niemcy znajdują się "w stanie wojny" z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - zwróciły uwagę niemieckie media.

Polityk SPD użył tego sformułowania w reakcji na propozycję filozofa Richarda Davida Prechta. Postulat dotyczył inicjatywy państw NATO, które - według Prechta - powinny dać Rosji gwarancję, że zawetują przyjęcie Ukrainy do Sojuszu, przyczyniając się tym samym do deeskalacji sytuacji.

"Bądźmy szczerzy: co da teraz klękanie przed Putinem?" - zapytał Lauterbach na Twitterze. "Jesteśmy w stanie wojny z Putinem, nie jego psychoterapeutami. Należy nadal konsekwentnie dążyć do zwycięstwa w postaci wyzwolenia Ukrainy. Nie ma znaczenia, czy psychika Putina sobie z tym poradzi" - podkreślił.

Miejscowości wyzwolone przez ukraińskie wojsko w obwodzie chersońskim.

Poranny ostrzał w obwodzie ługańskim.

Rosjanie zakopali 24 tony trotylu w postaci min morskich w rejonie Chersonia w celu nakręcenia kolejnego filmu "zniszczenie ukraińskiego składu amunicji jednym strzałem z czołgu" - donoszą media.

W obwodzie czernihowskim samochód wjechał na minę w lesie, zginęli wszyscy czterej jadący nim cywile - poinformował w niedzielę szef władz tego regionu na północy Ukrainy Wiaczesław Czaus. Również tego dnia na minę wjechał samochód w obwodzie sumskim. Tam zginęła jedna osoba.

Z kolei szef władz obwodu sumskiego Dmytro Żywycki poinformował o wjechaniu na minę na poboczu przez samochód firmy telekomunikacyjnej Ukrtelekom. W aucie znajdowały się cztery osoby: jedna zginęła, a trzy zostały ranne.

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht przyjechała w sobotę do Odessy na Ukrainie. Podczas pobytu w tym portowym mieście dwukrotnie musiała szukać schronienia z powodu alarmów lotniczych - poinformował portal tygodnika "Spiegel".

Lambrecht powiedziała agencji dpa, że alarm zaskoczył ją podczas snu. Ze względów bezpieczeństwa przed wyjazdem na Ukrainę oddała swój telefon komórkowy, aby uniemożliwić zlokalizowanie. W przeciwnym razie prawdopodobnie nadal by nie spała i czytała (wiadomości) na telefonie - przyznała.

Federalna minister obrony Christine Lambrecht po raz pierwszy od początku wojny udała się na Ukrainę. W Odessie nad Morzem Czarnym została przyjęta przez Reznikowa. Podczas wizyty zadeklarowała szybką dostawę pierwszego z obiecanych niemieckich zestawów obrony powietrznej Iris-T.

Miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Łyman to ważny węzeł kolejowy, a odbicie miasta pozwala ukraińskim siłom zacząć operację na rzecz wyzwolenia sąsiedniego obwodu ługańskiego.

Związana z tzw. grupą Wagnera rosyjska neonazistowska bojówka Rusicz walczy na Ukrainie i dopuszcza się okrucieństw; otwarcie nawołuje też do zabijania i torturowania ukraińskich jeńców - zaalrmował brytyjski dziennik "Guardian".



Wiadomość opublikowana 22 września na kanale organizacji Rusicz na Telegramie wzywa do zabijania jeńców "na miejscu". Bojówka wzywa również do "usuwania części ciała" schwytanych ukraińskich żołnierzy - powiadomiono na łamach "Guardiana".

Szukający schronienia Ukraińcy są rozmieszczeni w Europie zbyt nierównomiernie, co może stać się prawdziwym problemem zimą, jeśli sytuacja na Ukrainie się pogorszy - ocenił ekspert ds. migracji Gerald Knaus. Kraje takie jak Czechy i Polska ponoszą największy ciężar. Przed nami "historyczna zima uchodźców" - dodał.



Badacz migracji Gerald Knaus spodziewa się w najbliższych miesiącach ogromnego wzrostu liczby uchodźców z powodu wojny na Ukrainie.



Potrzebna jest tu większa solidarność europejska. Jest to konieczne nie tylko między państwami, ale także między dużymi miastami i gminami, które muszą zbudować sieć, aby możliwe stało się przyjmowanie uchodźców we Francji czy Włoszech - ocenił Knaus, pełniący funkcję prezesa w think tanku European Stability Initiative.





Obecność rosyjskich najemników w Afryce Zachodniej negatywnie wpływa na pokój i bezpieczeństwo w tym regionie - oświadczyło MSZ Ukrainy, komentując piątkowy zamach stanu w Burkina Faso.

W piątek wieczorem w telewizji państwowej Burkina Faso odczytano oświadczenie, w którym stwierdzono, że kapitan armii tego kraju Ibrahim Traore odsunął od władzy dotychczasowego przywódcę płk. Paula-Henri Damibę i rozwiązał rząd. Wcześniej budynek telewizji został opanowany przez grupę oficerów.

Był to już drugi zamach stanu w ciągu zaledwie 8 miesięcy w tym niestabilnym kraju w Afryce Zachodniej, borykającym się z coraz większą aktywnością dżihadystów.

Porażka rosyjskich wojsk wokół Łymanu sugeruje, że prezydentowi Władimirowi Putinowi bardziej zależy na utrzymaniu strategicznych obszarów południowej Ukrainy, niż na zajętych terenach w obwodzie ługańskim - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjscy okupanci, uciekając z Łymana, porzucali torby ze skradzionymi trofeami, w tym damskimi przyborami toaletowymi i skarpetkami.

Prezydent Rosji Władimir Putin ma co najmniej trzech sobowtórów - uważa szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow, cytowany przez portal NW.

"Nie jestem ‘putinoznawcą’, tak to ujmijmy. Moim zdaniem istnieją trzy sobowtóry, których osobiście od razu zauważam" - powiedział Budanow. Podkreślił, że w ukraińskim wywiadzie pracują specjaliści zajmujący się tą kwestią.

Prezydent Rosji Władimir Putin wyraził zgodę na wymianę jeńców, w ramach której zwolniono m.in. dowódców obrony Mariupola i prokremlowskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka, mimo stanowczego sprzeciwu Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - podał dziennik "Washington Post", powołując się na ukraińskie i amerykańskie źródła.

W rosyjskich ostrzałach obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy zginęły w ciągu minionej doby dwie osoby, a siedem zostało rannych - poinformował w niedzielę szef władz tego regionu Witalij Kim.

Mikołajów został nad ranem ostrzelany z systemów rakietowych S-300, trafiono m.in. w okolice dwóch kilkupiętrowych budynków, które zostały uszkodzone. W jednym z nich wybuchł pożar. Uderzono też w okolicę szpitala. Łącznie rannych zostało siedem osób - przekazał Kim w Telegramie.

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły 5 z 7 dronów kamikadze, które zaatakowały obwód mikołajewski.

Wycofanie się rosyjskich sił z Łymana, w czasie którego poniosły one duże straty, jest ważne z operacyjnego punktu widzenia. To dla Kremla poważny cios polityczny - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Łyman jest ważny pod względem operacyjnym, ponieważ zapewnia kontrolę nad kluczowym przejściem drogowym przez rzekę Doniec, za którą Rosja próbuje umocnić swoją obronę" - oznajmił brytyjski resort.

"Wycofanie się doprowadziło do kolejnej fali publicznej krytyki rosyjskiego dowództwa wojskowego przez wysokich urzędników. Dalsze straty terytorium na nielegalnie okupowanych terenach niemal na pewno doprowadzą do nasilenia tej publicznej krytyki i zwiększenia presji na wyższych dowódców" - podkreślono w raporcie.

Ponad 60 tys. żołnierzy, 2377 czołgów, 4975 wozów bojowych, 227 helikopterów - tak przedstawiają się rosyjskie straty od wybuchu wojny w Ukrainie.

Kolejnych 76 osieroconych dzieci zostało wywiezionych z obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy do ośrodków dla niepełnoletnich w Rosji - poinformował w niedzielę na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Jak przekazał gubernator, dzieci wywieziono do ośrodków w obwodzie moskiewskim.



Ponadto 104 dzieci objętych pieczą instytucji socjalnych w samozwańczej, kontrolowanej przez Kreml Ługańskiej Republice Ludowej ma zostać przekazanych pod opiekę rosyjskim rodzinom - dodał Hajdaj.

Od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na sąsiedni kraj, zginęło 916 mieszkańców Donbasu, a 2302 zostało rannych. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych, okupowanych przez agresora miastach Mariupol i Wołnowacha.



Po zajęciu na początku lipca większości obwodu ługańskiego, rosyjskie siły znacząco wyhamowały tempo ofensywy w Donbasie, a walki na wschodzie Ukrainy przyjęły charakter wojny pozycyjnej. W ocenie większości analityków kolejnym celem najeźdźcy miało być miasto Bachmut w północnej części regionu donieckiego, lecz Kreml nie odnotowywał w ostatnich tygodniach postępów na tym odcinku frontu.

Trzech cywilów zginęło, a dziewięciu zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.



Dwie osoby zginęły w Awdijiwce, a jedna w miejscowości Paraskowijiwka - powiadomił Kyryłenko.

W samozwańczej "Ługańskiej Republice Ludowej" rozpoczęto kręcenie filmu o wojnie pod tytułem "Uprzejmi ludzie". W filmie można zobaczyć fałszywego Zelenskiego, ukraińskich żołnierzy uzbrojonych w swastykę, a nawet laboratoria biologiczne.

W nocy z sobotę na niedzielę rosyjskie wojsko zaatakowało dronem kamikadze szkołę w Krzywym Rogu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował gubernator obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko. Nie ma ofiar.

"Do Krzywego Rogu po północy przyleciał wrogi dron kamikadze" - napisał Rezniczenko w Telegramie. Jak dodał, bezzałogowiec uderzył w szkołę w centrum, niszcząc dwa piętra budynku i powodując pożar. Ogień już ugaszono

Ukraińska ofensywa w ostatnich 10 dniach.

Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy opublikował wieczorem nagranie wideo, na którym ukraińscy żołnierze ogłaszają przejęcie kontroli nad kluczowym miastem Łyman w obwodzie donieckim.



"Drodzy Ukraińcy, dziś siły zbrojne Ukrainy (...) wyzwoliły i przejęły kontrolę nad miastem Łyman w obwodzie donieckim" - powiedział jeden z żołnierzy w nagraniu zamieszczonym przez wiceszefa biura prezydenta Ukrainy.