Benedict Cumberbatch pojawił się na ceremonii wręczenia prestiżowych nagród filmowych z ukraińską flagą. Słynny aktor już nie pierwszy raz wyraził swoją solidarność z Ukrainą.

Symboliczne wydarzenie miało miejsce 9 marca, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Santa Barbara. Benedict Cumberbatch w trakcie odbierania nagrody Cinema Vanguard uniósł flagę Ukrainy i krzyknął: "Stańcie zjednoczeni z Ukrainą".

Aktor już wcześniej wyrażał poparcie dla Ukraińców m.in. w mediach społecznościowych, ale także podczas ważnych wydarzeń. Kiedy pojawił się na ceremonii odsłonięcia gwiazdy z jego nazwiskiem przy Hollywood Boulevard, powiedział dziennikarzom, że nie może dziękować za swój sukces bez odniesienia do tego, co dzieje się w Ukrainie.

Skończył się czas na wyłącznie myślenie o ludziach, którzy doświadczają tragedii czy modlitwy o nich. Powinniśmy wchodzić na strony internetowe ambasad Ukrainy w naszych krajach, sprawdzić, co konkretnie możemy zrobić dla tych ludzi z dziećmi, rodzinami, którzy walczą o przetrwanie, kiedy ich miasta są bombardowane. To nie jest moment, w którym możemy nie być aktywni. Zachęcam do działania - zaapelował wówczas Cumberbatch.

Wideo youtube

Benedict Cumberbatch jest Brytyjczykiem. Największą popularność przyniosła mu rola Sherlocka Holmesa w serialu "Sherlock". Aktor wcielił się także m.in. w rolę Alana Turinga w filmie "Gra tajemnic". Ostatnio na dużym ekranie można było go zobaczyć w kasowym hicie - "Spider-Man: Bez drogi do domu", gdzie zagrał Stephena Strange'a.