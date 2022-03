Prezydent Andrzej Duda wspólnie z rządem zaprezentuje na szczycie NATO w Brukseli propozycję dotyczącą misji pokojowej na Ukrainie – przekazał w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz zapowiedział z kolei, że polska strona przedstawi ten pomysł z pakietem szczegółowych rozwiązań.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może też inne organizacje.

Misja pokojowa NATO na Ukrainie? Dębski: Coś, co nie jest możliwe dziś, jutro może być konieczne Michał Dukaczewski / RMF FM

Polityka jest procesem dynamicznym. Coś, co nie jest możliwe dziś, jutro może być konieczne, a pojutrze stanie się oczywistością - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych , komentując postulat lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, dotyczący wysłania na Ukrainę misji pokojowej NATO. Nie dało się zatrzymać Nord Streamu ani nałożyć na niego sankcji, mimo że politycy z Europy Środkowej - łącznie z Ukrainą - ciągle mówili, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zmieniły się okoliczności. Nord Stream 2 został zatrzymany - przypomniał. Przesuwanie mediany tego, co jest na stole debaty wewnątrz Sojuszu, jest absolutnie uprawnione i możliwe - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Gen. Pacek: Pokojowa misja jest wskazana, ale po zakończeniu działań wojennych Michał Dukaczewski / RMF FM

Misja taka jest jak najbardziej wskazana, ale dopiero w momencie, kiedy będą ku temu warunki. Dziś o takiej misji nie może być mowy ze względów, które wszyscy znamy: po pierwsze NATO musiałyby się wyrwać przed ONZ. Mandat ONZ-u jest niemożliwy. Już parę razy to przerabialiśmy, między innymi w Iraku. To nie jest prosta rzecz. Powiedzmy sobie szczerze, dopóki będzie trwała wojna, dopóki będą bombardowania, raczej o takiej misji nie ma mowy. A jeżeli już, to nazwijmy ją po imieniu i powiedzmy sobie szczerze, że optujemy za włączeniem się państw NATO do wojny z Rosją - mówił w internetowej części wydania specjalnego Rozmowy w RMF FM gen. Bogusław Pacek, były doradca NATO do spraw wyszkolenia armii ukraińskiej i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz pytany o pomysł misji pokojowej na Ukrainie stwierdził w TVP Info, że "być może za tydzień, a może za miesiąc będzie to możliwe". Przypomniał, że w nadchodzącym tygodniu odbędzie się szczyt NATO w Brukseli z udziałem prezydenta USA Joe Bidena. Ta propozycja zostanie formalnie, oficjalnie złożona przez stronę polską ze szczegółowym pakietem, jak miałaby taka misja wyglądać - zapowiedział.

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot odnosząc się w TVP Info do propozycji zorganizowania misji zapewnił, że prezydent Andrzej Duda nie dystansuje się od takiego pomysłu. Prezydent na bieżąco prowadzi uzgodnienia z rządem - poinformował. Jedzie w przyszłym tygodniu na szczyt NATO w Brukseli i będzie tę wariantową propozycję prezentował wspólnie z rządem - dodał.

W przyszły czwartek, 24 marca, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, w Brukseli ma się odbyć nadzwyczajny szczyt NATO.