„Rosjanom nie udało się zrealizować celów tej operacji w tempie błyskawicznym. Wszystko wskazuje na to, że plan był taki: szybkie dojście do Kijowa, zamiana władz na sprzyjające Moskwie. Opór społeczeństwa, nie tylko wojsk ukraińskich, spowodował ogromną złość w szeregach federacji rosyjskiej. Zdecydowali się na to, czego nie było w pierwszym etapie: masowe bombardowania i ostrzeliwania ludności cywilnej, rejonów zamieszkałych. To ma przede wszystkim przerażać i przestraszyć. Ma to spowodować, że społeczeństwo Ukrainy spasuje i przejdzie do normalnego funkcjonowania” – powiedział w specjalnym wydaniu rozmowy w RMF FM gen. Bogusław Pacek, były doradca NATO do spraw wyszkolenia armii ukraińskiej, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.