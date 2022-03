"Byłem informowany, konsultowany w tej sprawie i w pełni popieram tę misję, bo to ważne, żeby wysłać bardzo mocny polityczny sygnał" - tak w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Charles Michel oceniał wtorkowy wyjazd do Kijowa premierów Polski, Czech i Słowenii. "Wczoraj rozmawiałem telefonicznie z całą trójką premierów i pogratulowałem im, bo jako Unia chcemy jasno i konkretnie pokazać, że wspieramy Ukraińców. Oni są odważni, walczą o swoją przyszłość, ziemię, dzieci, ale też o europejskie wartości" - podkreślał przewodniczący Rady Europejskiej. "Osobiście nie wykluczam podróży do Kijowa, gdy będę wiedział, że mam co tam zawieźć" - dodał.

Krzysztof Berenda zapytał swojego gościa o propozycję Jarosława Kaczyńskiego, by do Ukrainy wysłać misję pokojową NATO. Najważniejsze to doprowadzić do zawieszenia ognia i rozpoczęcia procesu pokojowego. Nie możemy eskalować konfliktu i rozciągać go w czasie - odpowiedział Charles Michel. To bardzo trudna debata, która czeka teraz Sojusz Północnoatlantycki. Poczekajmy na efekty bezpośrednich rozmów między Ukrainą i Rosją. Zobaczymy, czy jest szansa na pokój. Mam nadzieję, że to nastąpi - dodał przewodniczący Rady Europejskiej. Pierwszy raz w historii UE podjęliśmy decyzję o przekazaniu komuś śmiercionośnej broni. Wprowadziliśmy bardzo mocno sankcje wobec przedstawicieli rosyjskich elit i gospodarki całego kraju. Mamy nadzieję, że ta strategia zmieni zachowanie całego Kremla - dodał.

Gdybyśmy tam wysłali żołnierzy państw NATO, to byłoby to początkiem III wojny światowej. A tego nie chcemy"- podkreślił Charles Michel. Chcemy zatrzymać wojnę, agresję, zacząć uczciwy proces pokojowy. To jest ekstremalnie trudne, bo musimy negocjować z kimś, kto zaczął okrutną wojnę przeciwko Ukrainie - przyznał.

Krzysztof Berenda dopytywał też o przyszłotygodniowy unijny szczyt z Joe Bidenem. Jak mówił Michel, będzie on "okazją do wzmocnienia naszego wsparcia wobec Ukrainy". Szykujemy fundusze na odbudowę. Bardzo ważne, by zorganizować konferencję darczyńców. Będziemy także rozmawiać o przyszłości Rosji i Ukrainy - wymieniał przewodniczący Rady Europejskiej.

Krzysztof Berenda zapytał też swojego gościa, czy nazwałby Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Musimy wierzyć w prawo międzynarodowe. Globalny wymiar sprawiedliwości będzie musiał oceniać te zbrodnie. Ale na Ukrainie są popełniane zbrodnie wojenne. Są organy, które dokładnie to ocenią i wskażą sprawców. To, co dzieje się w Ukrainie, jest tragedia. Strzelanie do ludności cywilnej, bombardowanie - to jest nieakceptowalne - odpowiadał Charles Michel.

Łatwo zgadnąć, jakie jest moje prywatne zdanie w tej kwestii, ale z szacunku dla praworządności wolę, żeby to międzynarodowe sądy i trybunały wydały stosowne wyroki - podkreślił.

Bardzo trudno prowadzić szczere i uczciwe negocjacje z reżimem i z przywódcą, który wywołał tę okrutną wolę. Ale nie mamy wyboru, to Władimir Putin urzęduje na Kremlu i to z nim musimy rozmawiać o kwestiach humanitarnych - przyznał Michel. O zawieszeniu broni też musimy rozmawiać z nim. Kilka dni temu rozmawiałem z nim przez telefon, na prośbę Wołodymyra Zełenskiego próbowałem osiągnąć jakiś postęp. Mam nadzieję, że on będzie możliwy w niedługim czasie - zaznaczył.

Pytany o kwestię ewentualnego porozumienia pokojowego, Charles Michel odpowiadał: "Łatwo sobie wyobrazić, że absolutnie najważniejsze są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Trzeba także rozmawiać o kwestii przyszłości Donbasu i Krymu".

Nie wiemy, jaka będzie sytuacja za tydzień, trzy miesiące, ale wiemy, że dziś na Kremlu jest Putin. Wiemy, że jeżeli chcemy coś osiągnąć w chronieniu ukraińskiej ludności i zawieszeniu ognia, to musimy rozmawiać z osobą, która dziś rządzi Rosją. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że nie. Wszyscy czujemy to samo, bo widzimy skalę zniszczenia i skalę cierpienia ludzi w Ukrainie - podkreślał nasz gość.

Krzysztof Berenda, RMF FM: Dwa dni temu premierzy Polski, Czech i Słowenii pojechali do Kijowa. Czy ich misja była w pełni zatwierdzona i poparta przez Radę Europejską oraz całą unijną społeczność?

Charles Michel: Byłem informowany, byłem konsultowany w tej sprawie i w pełni popieram tę misję. Bo to ważne, by wysłać bardzo mocno polityczny sygnał. Wczoraj, gdy delegacja wróciła, rozmawiałem telefonicznie z całą trójką premierów i pogratulowałem im, bo jako Unia chcemy jasno i konkretnie pokazać, że wspieramy Ukraińców. Oni są odważni, oni walczą o swoją przyszłość, o swoją ziemię, o swoje dzieci, ale też walczą o europejskie wartości.

Czemu nie pojechał z nimi nikt z Zachodu? Politycy z Berlina, Paryża i Brukseli nie uważają, że teraz powinni być w Kijowie?

Trzeba ocenić kiedy taka wizyta byłaby stosowna i kiedy mogłaby przynieść jakieś konkretne efekty. Ale ja osobiście nie wykluczam podróży do Kijowa, gdy będę wiedział, że będę miał, co tam zawieść.

Polskie władze wzywają do stworzenia wojskowej misji stabilizacyjnej, która pilnowałaby pokoju na Ukrainie. Może w ramach NATO, a może innych struktur. Pan popiera taki pomysł?

Najważniejsze, by najpierw zrobić wszystko co możliwe, by zapewnić Ukrainie wsparcie polityczne i materialne. Wysyłamy tam przecież sprzęt wojskowy.

Propozycja, o której pan mówi, bardziej skierowana jest do NATO. Ale najważniejsze to doprowadzić do zawieszenia ognia i rozpoczęcia procesu pokojowego. Nie możemy eskalować konfliktu, nie możemy go rozciągać w czasie. To bardzo trudna debata, która czeka Sojusz Północnoatlantycki.

Jednostki pokojowe w niebieskich hełmach oznaczałyby eskalację?

Poczekajmy na efekty bezpośrednich rozmów Ukrainy z Rosją. Zobaczymy, czy jest szansa na postęp. Mam nadzieję, że to nastąpi. Na razie zdecydowaliśmy na strategię polegającą na silnym wspieraniu Ukrainy. Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej podjęliśmy decyzję o przekazaniu komuś śmiercionośnej broni. Poszczególne kraje robią to też samodzielnie.

Po drugie, wprowadziliśmy bardzo mocno sankcje wobec przedstawicieli rosyjskich elit i wobec gospodarki całego kraju. Ta strategia - mamy nadzieję - zmieni zachowanie Kremla.

Czyli mówiąc wprost. Mówi Pan TAK dla sankcji, TAK dla wysyłania sprzętu wojskowego, TAK dla pomocy finansowej, ale NIE dla wysyłania tam unijnych żołnierzy?

Wszyscy rozumiemy, że gdybyśmy tam wysłali żołnierzy państw NATO, to byłoby to natychmiastowym początkiem trzeciej wojny światowej. A tego nie chcemy. Chcemy zatrzymać wojnę. Zatrzymać agresję i zacząć szczery, uczciwy proces pokojowy. To jest ekstremalnie trudne, bo musimy negocjować z kimś kto zaczął okrutną wojną przeciwko Ukrainie.

W przyszłym tygodniu amerykański prezydent Joe Biden przyjedzie do Brukseli, a może także i do Warszawy. Czego spodziewać się po unijnym szczycie z przywódcą Stanów Zjednoczonych?

To będzie okazją do wzmocnienia naszego wsparcia wobec Ukrainy. Już zdecydowaliśmy o zwiększeniu pomocy militarnej. Zdecydowaliśmy także o pomocy finansowej i humanitarnej. Jeden przykład: Oczywiście liczymy na szybkie zakończenie tej wojny, ale już widzimy, jak wyniszczyła ona Ukrainę. Dlatego szykujemy fundusze na odbudowę.

Bardzo też ważne, by stało się to, co zapowiedziałem dwa tygodnie temu, by w porozumieniu z ukraińskimi władzami zorganizować konferencję darczyńców. I o tym właśnie będziemy rozmawiać z Amerykanami. Będziemy także rozmawiać o przyszłości Rosji i Ukrainy.

Nazwie pan Władimira Putina zbrodniarzem wojennym?

Musimy wierzyć w prawo międzynarodowe. Globalny wymiar sprawiedliwości będzie musiał ocenić te zbrodnie. Ale powiedzmy to jasno: Na Ukrainie są popełniane zbrodnie wojenne. Ale są organy, które dokładnie to ocenią i wskażą sprawców. To, co dzieje się w Ukrainie, jest tragedią. Strzelanie do ludności cywilnej, bombardowanie osiedli. To jest nieakceptowalne.

A kogo to za to winić, jak nie Władimira Putina?

Łatwo zgadnąć, jakie jest moje prywatne zdanie w tej kwestii, ale z szacunku dla praworządności wolę, żeby to międzynarodowe sądy i trybunały wydały stosowne wyroki.

Wierzy pan, że możliwe jest zawarcie pokoju z narodem odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne?

Nie jesteśmy naiwni. Jesteśmy realistami. Bardzo trudno prowadzić szczere i uczciwe negocjacje z reżimem i z przywódcą, który wywołał tę nieprowokowaną, nieusprawiedliwioną okrutną wojnę wobec Ukrainy.

Ale nie mamy wyboru. To Władimir Putin urzęduje na Kremlu. I to z nim musimy rozmawiać o kwestiach humanitarnych, o bezpieczeństwie, o ochronie elektrowni atomowych w Ukrainie. O zawieszeniu broni też musimy rozmawiać z nim.

Kilka dni sam z nim rozmawiałem przez telefon. Na prośbę Wołodymyra Zełenskiego próbowałem osiągnąć jakiś postęp. Mam nadzieję, że on będzie możliwy w niedługim czasie.