​Kilka eksplozji miało miejsce na terenie wojskowej bazy lotniczej we wsi Gwardiejskoje, nieopodal Symferopola na Krymie - informuje "Kommiersant". Według świadków, nad lotniskiem unoszą się kłęby czarnego dymu.

Zdj. ilustracyjne / STRINGER / PAP/EPA

Jak podaje "Kommiersant", doszło do kilku eksplozji na terenie wojskowej bazy lotniczej we wsi Gwardiejskoje na Krymie. Informator przekazał dziennikarzom, że armia i organy ścigania sprawdzają, czy nie doszło do nalotu drona na skład amunicji.

Kanał telegramowy "Wjesti Krym" przekazał, że mieszkańcy słyszeli kilka wybuchów nad ranem, ale obecnie sytuacja jest spokojna.

Wybuchy w innej jednostce, Rosjanie obwiniają "sabotażystów"

Dzisiaj na północy Krymu w pobliżu wsi Majskoje pod Dżankojem doszło do serii eksplozji w składzie amunicji. Zniszczonych zostało kilka budynków.

Rosyjski resort obrony poinformował, że "w wyniku sabotażu" uszkodzono skład, w wyniku czego zniszczone zostały obiekty cywilne.

W tym samym czasie w Dżankoj doszło do innego incydentu - zapaliła się podstacja transformatorowa. Ewakuowano kilka tys. mieszkańców.

Eksplozje w rosyjskich bazach

W ostatnim czasie dochodzi do licznych wybuchów i pożarów na Krymie. 9 sierpnia w wyniku eksplozji w bazie w Nowofedoriwce zniszczonych zostało kilka samolotów. Oficjalna przyczyna nie została podana, ale o ataki podejrzewa się ukraińskie służby.

Do wybuchów doszło także w bazie Ziabrówka na Białorusi, z której korzystają Rosjanie. Według oficjalnych informacji, doszło tam do pożaru. Zdjęcia satelitarne wskazują, że w wyniku eksplozji uszkodzony został m.in. czołg T-72.