Minister obrony Łotwy Artis Pabriks zapowiedział przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w związku z narastającymi napięciami w stosunkach z Rosją i jej agresją na Ukrainę.

"Obecny system obronny Łotwy wyczerpał swoje możliwości. Równocześnie nie mamy żadnych powodów aby sądzić, że Rosja zmieni swoje postępowanie" - powiedział minister Pabriks.



Łotwa zrezygnowała z obowiązkowej służby wojskowej po przystąpieniu do NATO. Od 2007 r. armia tego bałtyckiego kraju składa się z żołnierzy zawodowych i ochotników Gwardii Narodowej, którzy okresowo pełnią służbę w piechocie.



Teraz łotewskie siły zbrojne liczą zaledwie ok. 7500 żołnierzy w służbie czynnej i członków Gwardii Narodowej wspieranych przez ok. 1500 żołnierzy NATO.



Według Pabriksa obowiązek służby wojskowej, który dotyczyć będzie wyłącznie mężczyzn, zostanie przywrócony w 2023 r. Pabriks ogłosił też projekt budowy bazy wojskowej w pobliżu miasta Jekabpils (południowo wschodnia Łotwa) niedaleko granicy z Rosją. Będzie ona - jak podkreślił - bliżej tej granicy niż obecna baza Adazi.



Agencja AFP przytacza opinię Gatisa Priede, członka Gwardii Narodowej, który powitał z zadowoleniem zapowiedź Pabriksa. Dodał, że jego zdaniem decyzja przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej powinna zostać podjęta już w 2014 r. po aneksji Krymu przez Rosję.



Błaszczak: Szkolenie rozpoczyna kolejny tysiąc ochotników

Kolejny tysiąc ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczyna szkolenie w 16 jednostkach w całym kraju - informował natomiast 4 lipca wicepremier i szef polskiego MON Mariusz Błaszczak.



"Zainteresowanie tym rodzajem służby jest duże" - zaznaczył. "Planujemy w tym roku przeszkolić 15 tysięcy żołnierzy, a już na starcie programu mamy 8 tysięcy chętnych!" - podkreślił.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy typ służby wojskowej - obok służby zawodowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej - wprowadzony przez obowiązującą od kwietnia ustawę o obronie ojczyzny.

Szkolenie podstawowe trwa w niej 28 dni, potem można odbyć roczne szkolenie specjalistyczne, które daje możliwość podjęcia pracy jako zawodowy żołnierz.