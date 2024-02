Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski zapowiedział minionej nocy na Facebooku wycofanie wojsk ukraińskich z Awdijiwki w obwodzie donieckim - miasta, o które toczą się najbardziej zacięte walki między Ukraińcami a Rosjanami. Brytyjski rząd wezwał w piątek dyplomatów z ambasady rosyjskiej w Londynie, aby poinformować ich, że władze w Moskwie ponoszą "pełną odpowiedzialność" za śmierć Aleksieja Nawalnego, głównego krytyka rosyjskiego reżimu - podała agencja AFP. Sobota jest 724. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 17.02.2024 r.

Kwiaty i znicze przed rosyjską ambasadą w Berlinie po śmierci Aleksieja Nawalnego / Clemens Bilan / PAP/EPA

06:13

Brytyjski rząd wezwał w piątek dyplomatów z ambasady rosyjskiej w Londynie, aby poinformować ich, że władze w Moskwie ponoszą "pełną odpowiedzialność" za śmierć Aleksieja Nawalnego, głównego krytyka rosyjskiego reżimu - podała agencja AFP.

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych stwierdziło również w oświadczeniu, że śmierć opozycjonisty w więzieniu musi zostać "w pełni i przejrzyście zbadana".

"Władze uwięziły go na podstawie sfabrykowanych zarzutów, otruły zakazanym środkiem paralityczno-drgawkowym i wysłały do arktycznej kolonii karnej. Nikt nie powinien wątpić w brutalny charakter rosyjskiego systemu" - podkreśliło biuro prasowe MSZ w Londynie.

Wcześniej w piątek szef brytyjskiego MSZ David Cameron ostrzegł, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie musiał "odpowiedzieć" za śmierć lidera rosyjskiej opozycji.

06:07

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski zapowiedział minionej nocy na Facebooku wycofanie wojsk ukraińskich z Awdijiwki w obwodzie donieckim - miasta, o które toczą się najbardziej zacięte walki między Ukraińcami a Rosjanami.

"W związku z sytuacją operacyjną, jaka rozwinęła się wokół Awdijiwki, aby uniknąć okrążenia oraz chronić życie i zdrowie żołnierzy, podjąłem decyzję o wycofaniu naszych jednostek z miasta i przejściu do obrony na korzystniejszych pozycjach" - napisał Syrski.

"Podejmujemy działania, aby ustabilizować sytuację i utrzymać nasze stanowiska. I tak odzyskamy Awdijiwkę" - dodał.

06:02

Śmierć Aleksieja Nawalnego w rosyjskim więzieniu jest wyraźnym przypomnieniem o przerażającym ucisku tych, którzy wyrażają sprzeciw wobec Kremla - oświadczyła w piątek prezydent Mołdawii Maia Sandu.

"Swoje serdeczne myśli kieruję do jego bliskich, do wszystkich myślących demokratycznie Rosjan i do tych, którzy odważnie walczą o demokrację w Rosji i poza nią" - napisała w piątek na X (dawniej Twitter).