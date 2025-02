Przed nadzwyczajnym szczytem europejskich przywódców w Paryżu, które będzie poświęcone Ukrainie i bezpieczeństwu na Starym Kontynencie, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że "jest gotowy do wysłania brytyjskich wojsk na Ukrainę". "Wielka Brytania jest gotowa przyczynić się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, wysyłając własne wojska na miejsce, jeśli będzie to konieczne" - przyznał w rozmowie z dziennikiem "Daily Telegraph".

Brytyjscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / VALDA KALNINA / PAP/EPA Dziś po południu w Paryżu odbędzie się - zwołany przez prezydenta Emmanuela Macrona - nadzwyczajny szczyt europejskich przywódców. Głównym tematem spotkania będzie Ukraina i bezpieczeństwo w Europie. "Europejczycy muszą czynić więcej i działać lepiej na rzecz wspólnego bezpieczeństwa zbiorowego, biorąc pod uwagę 'przyspieszenie' w sprawie Ukrainy, jak i stanowisko Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie Pałacu Elizejskiego, opublikowanym w niedzielę wieczorem. Na zaproszenie prezydenta Francji do stolicy tego kraju przylatują szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski i Danii. Grono uzupełnią przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie jest "niezbędne" Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w niedzielę, dzień przed spotkaniem w stolicy Francji, podkreślił, że zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie jest "niezbędne, jeśli chcemy powstrzymać Władimira Putina przed dalszą agresją w przyszłości". Wielka Brytania jest gotowa przyczynić się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, wysyłając własne wojska na miejsce, jeśli będzie to konieczne - dodał w rozmowie z "Daily Telegraph". Nie mówię tego lekko - stwierdził. Bardzo głęboko odczuwam odpowiedzialność, która wiąże się z potencjalnym narażeniem brytyjskich żołnierzy i żołnierek na niebezpieczeństwo - zaznaczył. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer / Tolga Akmen / PAP/EPA Szef brytyjskiego rządu potwierdził, że droga Ukrainy do członkostwa w NATO jest "nieodwracalna", a kraje europejskie "muszą zwiększyć wydatki na obronę i odegrać większą rolę" w Sojuszu Północnoatlantyckim. Premier Wielkiej Brytanii wyraził przekonanie, że "pokój nie może przyjść za wszelką cenę" i "Ukraina musi zasiąść do stołu w tych negocjacjach, ponieważ cokolwiek innego oznaczałoby zaakceptowanie stanowiska Putina, że Ukraina nie jest prawdziwym narodem". Brytyjskie wojsko jest wyczerpane? "Daily Telegraph" napisał, że wojska brytyjskie mogłyby zostać rozmieszczone obok żołnierzy z innych krajów europejskich wzdłuż granicy między terytorium kontrolowanym przez Ukrainę a terytorium kontrolowanym przez Rosję. Co ciekawe, oświadczenie brytyjskiego premiera nastąpiło po tym, jak były szef armii Lord Dannatt powiedział BBC, że wojsko brytyjskie jest "tak wyczerpane", iż nie będzie mogło prowadzić żadnej przyszłej misji pokojowej w Ukrainie. Lord Dannatt, który był szefem armii w latach 2006-2009, powiedział BBC, że do misji pokojowej w Ukrainie potrzebnych będzie do 100 tys. żołnierzy, w tym około 40 tys. z Wielkiej Brytanii. A my po prostu nie dysponujemy taką liczbą - dodał. Zobacz również: Kolarski: We wtorek w Pałacu Prezydenckim spotkanie Andrzeja Dudy z Keithem Kelloggiem

