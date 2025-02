Jak dodał burze pozbawiły prądu około 39 tys. domów. Ostrzegł, że silne wiatry w niektórych obszarach mogą zwiększyć liczbę przerw w dostawie prądu.

Podczas weekendowych burz w części Kentucky i Tennessee spadło ok. 15 cm deszczu. Niektóre rejony Florydy i Georgii objęły ostrzeżenia przed tornadami. W Atlancie, w niedzielę rano, jedna osoba zginęła, gdy "niezwykle duże drzewo" spadło na dom.

Sroga zima w USA

Jednocześnie większa część USA zmaga się z kolejną fazą srogiej zimy. Przenikliwe mrozy zagrażają obszarom Północnych Równin z temperaturami do ok. minus 18 stopni Celsjusza w pobliżu granicy z Kanadą. Przy silnych wiatrach w Dakotach i Minnesocie synoptycy prognozowali odczuwalną temperaturę minus 40 stopni do minus 45,6 C.

W częściach Nowej Anglii i północnej części stanu Nowy Jork przewidywane są obfite opady śniegu. W niektórych rejonach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość około 97 km/h i stworzyć "niebezpieczne zamiecie śnieżne" - podała NWS.