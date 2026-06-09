Czerwiec i lipiec mogą przynieść bardzo wiele rozstrzygnięć m.in. w sprawach dotyczących zakończenia wojny z Rosją - stwierdził we wtorek w Tallinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego ukraińskie uderzenia dronowe mają poważny wpływ na rosyjską logistykę, sektor naftowy oraz przemysł zbrojeniowy. "Trzeba wywierać presję i skierować Rosję na ścieżkę dyplomatyczną" - wskazał ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski / Thomas Trutschel/Imago Stock and People/East News / East News

Zełenski podkreśla, że koniec wojny jest bliski, ale potrzebne są konkretne decyzje na szczytach UE, G7 i NATO.

Prezydent zaznacza, że Ukraina spełniła warunki do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych w rozmowach o członkostwo w UE.

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Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z prezydentem Estonii Alarem Karisem powiedział, że "najważniejsze (...), aby przygotować się do tych negocjacji i decyzji, których wszyscy oczekujemy od szczytów Unii Europejskiej, grupy G7 i NATO".



Cytat Czerwiec i lipiec tego roku mogą bardzo wiele rozstrzygnąć - wskazał.

Prezydent Ukrainy podkreślił konieczność wyraźnego postępu w dyplomacji, aby Rosja nie miała złudzeń, że wojna może przynieść jej jakiekolwiek korzyści. Zauważył, że Rosja traci na froncie miesięcznie ponad 30 tys. żołnierzy (zabitych i ciężko rannych).

Według niego ukraińskie dalekosiężne uderzenia dronowe mają istotny wpływ na rosyjską logistykę, sektor naftowy i przemysł zbrojeniowy.

Na tymczasowo okupowanym Krymie i w części regionów Rosji już występują niedobory benzyny, a miejscami nie działa normalna łączność. Trzeba wywierać dalszą presję i skierować Rosję na ścieżkę dyplomatyczną - uważa prezydent.

Zełenski o ukraińskich dronach

Zełenski poinformował, że przygotowywany jest system przeciwdziałania rosyjskim środkom walki radioelektronicznej, aby nie kierowały ukraińskich dronów na państwa UE.

Na przykład, gdy odpowiadamy na rosyjskie ataki i w przestrzeni powietrznej Łotwy, Litwy czy Estonii pojawia się rosyjski dron, to wiadomo, w jakim celu. Gdy natomiast pojawia się ukraiński dron, rozumiemy, że Rosjanie mogą zmieniać kurs naszych dronów. Nie dzieje się to masowo. Takie pojedyncze przypadki miały miejsce dzięki systemom walki radioelektronicznej (...) Rozpoczęliśmy już odpowiednie działania - zaznaczył.

Prezydent przypomniał też, że Ukraina ma doświadczenie we współpracy z krajami Bliskiego Wschodu w zakresie przeciwdziałania dronom. Jest gotowa wysyłać grupy ekspertów do partnerskich państw europejskich.

Możemy działać w tym zakresie dzięki szybkiej ścieżce współpracy. Nazywa się to drone deal. Nie chodzi wyłącznie o sprzedaż czy zakup sprzętu. Dotyczy również ważnych kwestii, takich jak te, o których właśnie rozmawiamy - zaznaczył.

Ukraina w UE?

Zełenski podkreślił także, że Ukraina spełniła warunki niezbędne do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych w rozmowach dotyczących przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.

Właśnie teraz, podczas najbliższych spotkań UE, powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje. Nie ma żadnych przeszkód. Ważne jest, aby ten postęp nastąpił, aby klastry zostały otwarte i aby Rosjanie również widzieli, że Europa dotrzymuje obietnic i nie rezygnuje ze swoich europejskich interesów - oświadczył.

Zełenski wezwał europejskich przywódców do dalszego wspierania sankcji wobec Rosji oraz przyjmowania kolejnych pakietów restrykcji. Podkreślił także, że Morze Bałtyckie i Morze Północne nie mogą pozostawać swobodnymi akwenami dla rosyjskiej floty cieni.