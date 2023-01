Rosjanie używają rakiet, które mają, a w tej chwili posiadają już tylko coraz starsze pociski, dlatego nie trafiają tam, gdzie trzeba - przekonywał w rozmowie w RMF24 komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence 24. "Rosjanie oczywiście produkują jeszcze nowoczesne pociski, ale mają z tym problem, ponieważ do tego potrzebują komponenty zachodnie, a te są po prostu zatrzymane. W związku z powyższym wyciągają z magazynów to, co było stare, w tym pocisk Ch-22, który prawdopodobnie użyto" - tak komandor Dera komentował doniesienia w sprawie sobotniego ataku na Dniepr, gdzie zniszczony został blok mieszkalny. Zdaniem mera Dniepra Borysa Fiłatowa, celem była prawdopodobnie Naddnieprzańska Elektrownia Cieplna.

Zniszczony blok w Dnieprze / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Komandor Dura: Rosjanie wyciągają to, co jest stare, dlatego nie trafiają w cel Doszło do tragicznej pomyłki, ponieważ armia Putina zastosowała nieprecyzyjne pociski Ch-22. To jest pocisk bardzo stary, który wcześniej był lansowany, jak i pocisk przeciw okrętowy przeciwko lotniskowcom. On nie jest celny, jest bardzo niebezpieczny w użyciu, przede wszystkim dlatego, że m.in. paliwo jest bardzo szkodliwe. Uderzenie w ten budynek nie tylko spowodowało zniszczenie, ale prawdopodobnie duże skażenie. I to jest właśnie problem, że Rosjanie wykorzystując starsze uzbrojenie, po pierwsze działają nieprecyzyjnie, a więc mogą atakować także obiekty, które znajdą się w pobliżu, w tym także znajdujących się poza granicą działań bojowych, a po drugie, nie trafiają tam, gdzie trzeba i dlatego giną cywile - zauważa komandor Maksymilian Dura Armia Putina stanowi coraz większe zagrożenie nie tylko dla Ukrainy Gość Tomasza Terlikowskiego w Radiu RMF24 przekonuje, że Rosjanie działają w coraz gorszej sytuacji i stanowią coraz większe zagrożenie nie tylko dla Ukraińców, ale także dla innych krajów. Ja zawsze przypominam i ostrzegałem o tym od momentu, kiedy na Polskę spadły szczątki ukraińskiej rakiety przeciwlotniczej, że zawsze może zdarzyć się taka sytuacja, że pociski rakietowe stare, które posiadają Rosjanie i które wykorzystują, które są wystrzeliwane w strefie przygranicznej, mogą polecieć dalej, na przykład z powodu uszkodzenia i na przykład wylądować tutaj - mówił ekspert portalu Defence 24. Komandor Maksymilian Dura zauważa, że Kalibry i rakiety Ch-101 mają zasięg 2000 i 4000 kilometrów, czyli mogą polecieć w głąb Europy. Opracowanie: Agnieszka Friedrich Zobacz również: Zełenski o tragedii w Dnieprze: Los ponad 30 osób pozostaje nieznany Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Opracowanie: Adam Zygiel