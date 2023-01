30 osób zginęło w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety w blok mieszkalny w mieście Dniepr - przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, los ponad 30 mieszkańców budynku pozostaje nieznany.

Służby ratunkowe na gruzach bloku w Dnieprze / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski rozpoczął swoje wystąpienie od informacji dotyczących działań po sobotnim zniszczeniu przez Rosjan bloku mieszkalnego w mieście Dniepr. Zapewnił, że przez cały dzień otrzymywał meldunki w tej sprawie. Podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w akcje poszukiwawczo-ratowniczą.

Ukraiński prezydent podał, że los ponad 30 osób, które w momencie uderzenia rosyjskiej rakiety mogły być w swoich mieszkaniach, pozostaje nieznany.

Zniszczony przez rosyjską rakietę blok w Dnieprze / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Kilkadziesiąt osób zostało uratowanych z gruzów - wśród nich jest szóstka dzieci. Walczymy o każdego! Akcja będzie prowadzona tak długo, jak będzie choćby najmniejsza szansa na uratowanie kogoś - deklarował Zełenski. Poinformował, że liczba ofiar ataku zwiększyła się do 30. Jest wśród nich jedno dziecko - 15-letnia dziewczyna. Dwoje innych dzieci straciło rodziców.

Zełenski podkreślił, że po sobotnim ataku Ukraińcy otrzymali wiele wyrazów wsparcia - od liderów, osób publicznych, dziennikarzy i zwykłych ludzi z całego świata. Dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali obojętni. To bardzo ważne, że normalni ludzie jednoczą się w odpowiedzi na terror - ocenił.

Zwrócił się też do wszystkich Rosjan, którzy nie potępili barbarzyńskiego ataku na ludność cywilną. Wasze tchórzliwe milczenie i próba przeczekania tego co się dzieje poskutkują tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was - ostrzegł. Zło zawsze pamięta, kto się go bał albo próbował się z nim targować. Kiedy po was przyjdzie, nikt was nie obroni - dodał.

Zełenski poinformował o rozszerzeniu listy obywateli Rosji objętych ukraińskimi sankcjami o niemal 200 nazwisk. Jak podkreślił, będzie zabiegał o to, by restrykcje objęły osoby wspierające rosyjską agresję na najszerszym możliwym obszarze.

Każdy, kto jest odpowiedzialny za terroryzm, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - i ci, którzy zabijają, i ci, którzy pomagają zabijać - dodał.