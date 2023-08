Najemnicy Grupy Wagnera podejmowali próby infiltracji terytorium Polski - powiedział w piątek w rozmowie z CNN wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dyplomata zaznaczył, że zagrożenie ze strony Białorusi jest "bardzo realne".

Najemnik Grupy Wagnera (zdjęcie ilustracyjne) / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

Oświadczamy bardzo wyraźnie, że nie ustąpimy. (...) Spodziewamy się kolejnych prób ataków na naszą granicę, być może kolejnych prób naruszenia naszej przestrzeni powietrznej - powiedział Paweł Jabłoński w rozmowie z CNN, dodając, że "oni (wagnerowcy) będą próbowali pokazać, iż mogą robić, co chcą".

Wiceminister spraw zagranicznych poinformował, że w regionie graniczącym z Białorusią jest coraz więcej polskich żołnierzy. Nie sprecyzował jednak ich dokładnej liczby.

Pytany, czy Polska byłaby gotowa zamknąć granicę z Białorusią, stwierdził, że "rozważane są wszelkie kroki".

Rozważamy wszelkie kroki, które będą konieczne do ochrony naszego terytorium, ochrony naszych obywateli, w tym pełną izolację Białorusi i całkowite zamknięcie granicy - powiedział.

Chcielibyśmy tego uniknąć, ponieważ jest to do pewnego stopnia ostateczność. Ale jeśli będą dalsze ataki, dalsze próby destabilizacji naszego kraju, to możemy nie mieć innego wyjścia - dodał dyplomata.

Napięcia na linii Polska-Białoruś

Przypomnijmy, 29 lipca premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego (terytorium oddzielającego Białoruś od rosyjskiego obwodu królewieckiego - przyp. red.). Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium - dodał szef rządu.

W odpowiedzi na słowa Mateusza Morawieckiego białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka powiedział we wtorek 1 sierpnia, że najemnicy Grupy Wagnera przebywają w centrum Białorusi, w okolicy miejscowości Osipowicze, i "nigdzie się nie wybierają".

Słuchajcie, przesmyk suwalski nie jest na Białorusi. Nie poruszamy się tym przesmykiem ani w jego kierunku. (...) Najważniejsze to zachować spokój - stwierdził.

Polskie i litewskie władze zgodnie twierdzą, że na Białorusi przebywa co najmniej 4 tysiące najemników Grupy Wagnera. Trafili oni tam po buncie, do którego doszło 24 czerwca.

Wagnerowcy najpierw zajęli Rostów nad Donem, a następnie ruszyli w kolumnie pancernej w kierunku Moskwy. Rebelia zakończyła się po negocjacjach szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna z Łukaszenką, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Na mocy porozumienia najemnicy, którzy zdecydowali się pozostać w Grupie Wagnera, mogli wyjechać na Białoruś.