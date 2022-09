Działanie ​Zaporoskiej Elektrowni Atomowej została zatrzymane - poinformował Enerhoatom, który nadzoruje wszystkie elektrownie jądrowe w Ukrainie. W nocy odłączono jedyny działający reaktor, trwają przygotowania do jego schłodzenia i przejścia w stan zimny.

Zaporoska Elektrownia Atomowa / PAP/Newscom / PAP

Jak podaje Enerhoatom, reaktor numer 6 Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze odłączono w nocy o godzinie 03:41.

Od trzech dni blok pracował w ograniczonym trybie, wytwarzając energię wyłącznie na potrzeby własne elektrowni. Jak podaje Enerhoatom, to dlatego, że wszystkie linie łączące ZEA z ukraińską siecią zostały uszkodzone w wyniku rosyjskich ostrzałów.

Wczoraj wieczorem przywrócono do pracy jedną z nich i możliwe stało się zasilanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej z systemu energetycznego Ukrainy. Dlatego podjęto decyzję o wyłączeniu bloku energetycznego numer 6 i przeniesieniu go do najbezpieczniejszego stanu - podkreśla Enerhoatom.

"W przypadku powtarzających się uszkodzeń linii komunikacyjnych z systemem elektroenergetycznym, których ryzyko pozostaje wysokie, potrzeby własne Zaporoskiej Elektrowni Atomowej będą zasilane generatorami prądu na diesel, których czas pracy jest ograniczony zasobami technologicznymi i ilością dostępnego oleju napędowego" - napisano.

Zapewniono, że pracuje się nad zabezpieczeniem dodatkowych dostaw diesla do elektrowni.

Enerhoatom zaznacza, że aby zapobiec przyszłym awariom konieczne jest zaprzestanie "raszystowskiego" ostrzału linii łączących elektrownię z systemem energetycznym Ukrainy i stworzenie wokół obiektu strefy zdemilitaryzowanej.

"Linia komunikacyjna będzie mogła wtedy zostać naprawiona, aby zapewnić włączenie i dalszą bezpieczną eksploatację Zaporoskiej Elektrowni Atomowej" - podkreślono.

Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze to największy tego typu obiekt w Europie. Na początku inwazji doszło do licznych starć na terenie elektrowni. Rosjanie z czasem go przejęli. Ukraińcy obwiniają ich o wykorzystywanie ZEA do szantażu nuklearnego.

Na początku września elektrownię odwiedziła misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Później opublikowano raport z wizyty, gdzie wskazywano m.in. na zniszczenia na terenie obiektu oraz trudne warunki pracy ukraińskiego personelu.