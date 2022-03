Elon Musk, amerykański przedsiębiorca wyzwał prezydenta Rosji Władimira Putina na pojedynek. Jak stwierdził, „stawką” takiej walki może być Ukraina.

Elon Musk / PATRICK PLEUL / PAP/DPA

Swój pomysł Musk ogłosił na Twitterze. Biznesmen napisał: "Niniejszym wyzywam cię na pojedynek, Władimirze Putinie. Stawką jest Ukraina".

W kolejnym tweecie dodał po rosyjsku: "Czy zgadzasz się na tę walkę?" oznaczając w poście oficjalny prezydencki profil Putina.

Musk pomaga Ukrainie

Pod koniec lutego, kilka dni po początku inwazji Rosji na Ukrainę Musk ogłosił, że uruchomił na jej terenie system Starlink, która dostarcza internet za pośrednictwem konstelacji satelit. O taką możliwość zaapelował wcześniej wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow.

Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Zapewniają do niego dostęp nawet na terenach, gdzie technicznie było to niemożliwe. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich.

SpaceX zamierza umieścić na orbicie 12 tysięcy satelitów, a podobne konstelacje chcą wystrzelić także inne firmy, np. Amazon czy Facebook.