15:00

"Atak na amerykański dron to niestandardowa próba Kremla wznowienia rozmów z USA" - uważa ukraiński ekspert ds. wojskowości pułkownik Roman Switan. Wojskowy zwraca uwagę na zachowanie rosyjskich pilotów. Switan twierdzi, że myśliwce poruszały się w taki sposób, by próbować za wszelką cenę uszkodzić dron. Pułkownik ocenia, że sama decyzja o poderwaniu samolotów wydaje się dziwna. W takich sytuacjach zazwyczaj otwiera się ogień do wolno poruszającego się obiektu - właśnie po to, by go zniszczyć.

Tutaj zadanie było inne. Chodziło o to, żeby "na miękko" sprowokować incydent, a potem móc rozmawiać (z Amerykanami). Po takim (zdarzeniu) uruchamia się (dwustronne) kontakty, zaczynają się negocjacje dyplomatyczne. (...) Takie incydenty to de facto zaproszenie do rozmów

13:30

Siły zbrojne Ukrainy donoszą o zestrzeleniu rosyjskiego bombowca Su-24. Wojna trwa już od ponad roku, tymczasem straty w lotnictwie obu stron są na razie niewielkie. Eksperci tłumaczą ten stan rzeczy doskonałym funkcjonowaniem systemów obrony przeciwlotniczej - zarówno w przypadku armii ukraińskie, jak i rosyjskiej. Każde zestrzelenie wrogiej maszyny, jest w tej wojnie rozpatrywane jako duży sukces.