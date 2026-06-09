W okolicach rezydencji Władimira Putina na Wałdaju w obwodzie nowogrodzkim pojawiły się siatki antydronowe. Konstrukcje zamontowano nad parkingami dla ciężarówek, niespełna 10 kilometrów od prezydenckiej posiadłości. To prawdopodobnie reakcja na ubiegłoroczną ukraińską operację „Pajęczyna”, podczas której drony wystrzeliwane z ciężarówek zniszczyły rosyjskie bombowce strategiczne.

Siatki antydronowe w pobliżu rezydencji Putina na Wałdaju. Rosja obawia się powtórki ukraińskiej operacji „Pajęczyna” / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak informuje "The Moscow Times", siatki antydronowe pojawiły się na trasie M-10 w rejonie Wałdaju. Zdjęcia konstrukcji opublikował dziennikarz Oleg Kaszyn.

Według ustaleń serwisu Agientstwo, siatki zamontowano nad parkingami dla ciężarówek, mniej niż 10 km od rezydencji "Użin" prezydenta Rosji. Na zdjęciach satelitarnych z 2025 roku tych zabezpieczeń jeszcze nie było.

Siatki mają chronić przed atakami dronów, które mogą być wystrzeliwane z ciężarówek zaparkowanych w pobliżu rezydencji. Jak wyjaśnia Rusłan Lewijew z Conflict Intelligence Team, to właśnie w taki sposób ukraińskie służby przeprowadziły w czerwcu 2025 roku operację "Pajęczyna". Wówczas z ciężarówek wypuszczono 117 dronów, które uszkodziły lub zniszczyły 41 rosyjskich samolotów, w tym bombowce strategiczne. Straty oszacowano na 7 miliardów dolarów.

A także wieżyczki z systemami przeciwlotniczymi

W marcu wokół rezydencji Putina zamontowano także siedem nowych wież z systemami przeciwlotniczymi "Pancyr", zwiększając ich liczbę do 27. Według śledztwa centrum "Dossier", rezydencja "Użin" jest wykorzystywana przez Alinę Kabajewą, partnerkę Putina, która mieszka tam z dziećmi prezydenta przez większą część roku. Jednak według źródeł europejskich służb, Putin i jego rodzina przestali odwiedzać Wałdaj z obawy o bezpieczeństwo.

Pod koniec grudnia 2025 roku Rosja oskarżyła Ukrainę o atak dronowy na rezydencję Putina na Wałdaju, jednak Kijów oraz amerykańskie służby uznały te doniesienia za nieprawdziwe. Mimo to, Kreml wyraźnie wzmacnia środki ochrony wokół prezydenckiej posiadłości.

Podobne konstrukcje są powszechnie stosowane na Ukrainie, zwłaszcza w miastach przyfrontowych, na drogach i szlakach logistycznych. Siatki chronią przed atakami dronów FPV, amunicją krążącą typu Lancet oraz komercyjnymi bezzałogowcami zrzucającymi ładunki wybuchowe.

Rezydencja Władimira Putina na Wałdaju, oddalona o około 400 km od Moskwy, już wcześniej była obiektem zainteresowania ukraińskich służb.