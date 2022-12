Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje odwiedzić dziś Waszyngton - podało CNN, a także amerykańskie portale Punchbowl News i Axios. Ukraiński przywódca ma m.in. przemówić w Kongresie USA i spotkać się z prezydentem Joe Bidenem.

Joe Biden i Wołodymyr Zełenski / RMF24

Prezydent Joe Biden i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planują w środę spotkanie w Białym Domu.

Źródła zastrzegają, że podróż prezydenta Ukrainy do USA może zostać w każdej chwili odwołana, jeśli tylko pojawiłyby się wątpliwości co do jego bezpieczeństwa. Jeśli do niej dojdzie, będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Zełenskiego do czasu wybuchu wojny z Rosją 24 lutego.

Biały Dom odmówił komentarza w sprawie potencjalnej wizyty lub ogłoszenia Bidena lub nowych ogłoszeń dotyczących pomocy w zakresie bezpieczeństwa - informuje CNN.

Z kolei spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wezwała parlamentarzystów do stawienia się dzisiaj na Kapitolu ze względu na "specjalne" wydarzenie. Nie potwierdziła jednak wizyty Zełeńskiego w Waszyngtonie. Nie wiem jeszcze. Po prostu nie wiemy - powiedziała.

Wizyta ukraińskiego lidera zbiegnie się z ogłoszeniem przez amerykańską administrację zamiaru przekazania Ukrainie nowego pakietu pomocy obronnej, który będzie obejmował systemy rakiet Patriot.