We Lwowie zastrzelony został były przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Andrij Parubij. Informację potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski.

/ RMF FM

Policja obwodu lwowskiego przekazała w sobotę, że około południa czasu ukraińskiego otrzymała informację o strzelaninie w jednej z dzielnic miasta.

Na miejscu znaleziono ciało ciężko rannego mężczyzny, który nie dawał oznak życia. Okazało się, że to Andrij Parubij - były szef rady najwyższej Ukrainy, a obecnie działacz społeczny i polityczny.

Policja na razie nie ujawnia więcej szczegółów, wiadomo tylko, że ruszyła obława na sprawcę.

Informację o śmierci Parubija potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko oraz prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego zabójstwa we Lwowie. Zginął Andrij Parubij. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Wszystkie niezbędne siły i środki zostały zaangażowane w śledztwo i poszukiwanie sprawcy" - dodał prezydent.

Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdził następnie szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

"W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby" - poinformował Kozycki.

Według jego relacji Parubij zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.